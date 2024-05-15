За прошедший год в исправительных учреждениях Курганской области изготовлено товаров на 176,9 млн рублей. Об этом глава УФСИН России по региону Михаил Мачушкин рассказал замгубернатора по экономической политике Сергею Гаврину в рамках совместного рабочего визита в ИК-4.
«За 2023 год учреждениями УФСИН в Курганской области произведено продукции на 176,9 млн рублей. В исправительных колониях изготавливают офисную корпусную мебель, мягкий инвентарь, спецодежду, металлоконструкции и малые архитектурные формы для благоустройства общественных территорий», — пояснил Михаил Мачушкин. Его слова опубликованы на сайте ведомства.
Рабочий процесс в учреждениях организован в строгом соответствии с ТК РФ. Заработная плата — не ниже МРОТ, ее фактический размер зависит от нормы выработки. Специальности швеи, раскройщика и слесаря-ремонтника швейного оборудования осужденные получают в профессиональном училище ФСИН России.
Главная цель визита — знакомство с производственными возможностями ИК
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За прошедший год в исправительных учреждениях Курганской области изготовлено товаров на 176,9 млн рублей. Об этом глава УФСИН России по региону Михаил Мачушкин рассказал замгубернатора по экономической политике Сергею Гаврину в рамках совместного рабочего визита в ИК-4. «За 2023 год учреждениями УФСИН в Курганской области произведено продукции на 176,9 млн рублей. В исправительных колониях изготавливают офисную корпусную мебель, мягкий инвентарь, спецодежду, металлоконструкции и малые архитектурные формы для благоустройства общественных территорий», — пояснил Михаил Мачушкин. Его слова опубликованы на сайте ведомства. Рабочий процесс в учреждениях организован в строгом соответствии с ТК РФ. Заработная плата — не ниже МРОТ, ее фактический размер зависит от нормы выработки. Специальности швеи, раскройщика и слесаря-ремонтника швейного оборудования осужденные получают в профессиональном училище ФСИН России.