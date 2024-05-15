Заключенные в курганских колониях за год изготовили товаров на 177 млн рублей. Фото

16 мая 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

За счет зарплат осужденные возмещают ущерб, затраты на содержание и платят алименты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За прошедший год в исправительных учреждениях Курганской области изготовлено товаров на 176,9 млн рублей. Об этом глава УФСИН России по региону Михаил Мачушкин рассказал замгубернатора по экономической политике Сергею Гаврину в рамках совместного рабочего визита в ИК-4. «За 2023 год учреждениями УФСИН в Курганской области произведено продукции на 176,9 млн рублей. В исправительных колониях изготавливают офисную корпусную мебель, мягкий инвентарь, спецодежду, металлоконструкции и малые архитектурные формы для благоустройства общественных территорий», — пояснил Михаил Мачушкин. Его слова опубликованы на сайте ведомства. Рабочий процесс в учреждениях организован в строгом соответствии с ТК РФ. Заработная плата — не ниже МРОТ, ее фактический размер зависит от нормы выработки. Специальности швеи, раскройщика и слесаря-ремонтника швейного оборудования осужденные получают в профессиональном училище ФСИН России. Главная цель визита — знакомство с производственными возможностями ИК пресс-служба УФСИН России по Курганской области, официальный сайт Специалисты ФСИН уверены, труд поможет с адаптацией в обществе после освобождения пресс-служба УФСИН России по Курганской области, официальный сайт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедший год в исправительных учреждениях Курганской области изготовлено товаров на 176,9 млн рублей. Об этом глава УФСИН России по региону Михаил Мачушкин рассказал замгубернатора по экономической политике Сергею Гаврину в рамках совместного рабочего визита в ИК-4. «За 2023 год учреждениями УФСИН в Курганской области произведено продукции на 176,9 млн рублей. В исправительных колониях изготавливают офисную корпусную мебель, мягкий инвентарь, спецодежду, металлоконструкции и малые архитектурные формы для благоустройства общественных территорий», — пояснил Михаил Мачушкин. Его слова опубликованы на сайте ведомства. Рабочий процесс в учреждениях организован в строгом соответствии с ТК РФ. Заработная плата — не ниже МРОТ, ее фактический размер зависит от нормы выработки. Специальности швеи, раскройщика и слесаря-ремонтника швейного оборудования осужденные получают в профессиональном училище ФСИН России.