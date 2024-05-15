15 мая 2024

Заключенные в курганских колониях за год изготовили товаров на 177 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
За счет зарплат осужденные возмещают ущерб, затраты на содержание и платят алименты Фото:

За прошедший год в исправительных учреждениях Курганской области изготовлено товаров на 176,9 млн рублей. Об этом глава УФСИН России по региону Михаил Мачушкин рассказал замгубернатора по экономической политике Сергею Гаврину в рамках совместного рабочего визита в ИК-4.

«За 2023 год учреждениями УФСИН в Курганской области произведено продукции на 176,9 млн рублей. В исправительных колониях изготавливают офисную корпусную мебель, мягкий инвентарь, спецодежду, металлоконструкции и малые архитектурные формы для благоустройства общественных территорий», — пояснил Михаил Мачушкин. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Рабочий процесс в учреждениях организован в строгом соответствии с ТК РФ. Заработная плата — не ниже МРОТ, ее фактический размер зависит от нормы выработки. Специальности швеи, раскройщика и слесаря-ремонтника швейного оборудования осужденные получают в профессиональном училище ФСИН России.

https://45.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=745098
Главная цель визита — знакомство с производственными возможностями ИК
https://45.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=745098
Специалисты ФСИН уверены, труд поможет с адаптацией в обществе после освобождения

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За прошедший год в исправительных учреждениях Курганской области изготовлено товаров на 176,9 млн рублей. Об этом глава УФСИН России по региону Михаил Мачушкин рассказал замгубернатора по экономической политике Сергею Гаврину в рамках совместного рабочего визита в ИК-4. «За 2023 год учреждениями УФСИН в Курганской области произведено продукции на 176,9 млн рублей. В исправительных колониях изготавливают офисную корпусную мебель, мягкий инвентарь, спецодежду, металлоконструкции и малые архитектурные формы для благоустройства общественных территорий», — пояснил Михаил Мачушкин. Его слова опубликованы на сайте ведомства. Рабочий процесс в учреждениях организован в строгом соответствии с ТК РФ. Заработная плата — не ниже МРОТ, ее фактический размер зависит от нормы выработки. Специальности швеи, раскройщика и слесаря-ремонтника швейного оборудования осужденные получают в профессиональном училище ФСИН России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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