ВСУ обстреливают мирных жителей в оставленных поселках Харьковской области

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Украинские военнослужащие используют кассетные боеприпасы против мирного населения в Харьковской области
Украинские военнослужащие используют кассетные боеприпасы против мирного населения в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины наносят удары кассетными боеприпасами по мирному населению в Харьковской области. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Руда».

«Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок <...> Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население», – приводит слова солдата официальный telegram-канал Минобороны России. Он отметил, что украинская армия использует танки, кассетные беоприпасы и FPV-дроны. При этом российские военнослужащие группировки «Север» держат под контролем часть трассы Харьков – Липцы, обстреливая бойцов ВСУ, направляющихся из Харькова. 

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские войска вплотную подходят к Харьковской области. По его словам ВСУ не ожидали стремительного продвижения РФ.

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Вооруженные силы Украины наносят удары кассетными боеприпасами по мирному населению в Харьковской области. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Руда». «Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок <...> Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население», – приводит слова солдата официальный telegram-канал Минобороны России. Он отметил, что украинская армия использует танки, кассетные беоприпасы и FPV-дроны. При этом российские военнослужащие группировки «Север» держат под контролем часть трассы Харьков – Липцы, обстреливая бойцов ВСУ, направляющихся из Харькова.  Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские войска вплотную подходят к Харьковской области. По его словам ВСУ не ожидали стремительного продвижения РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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