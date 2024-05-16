ВСУ обстреливают мирных жителей в оставленных поселках Харьковской области

Вооруженные силы Украины наносят удары кассетными боеприпасами по мирному населению в Харьковской области. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным «Руда».
«Противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок <...> Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население», – приводит слова солдата официальный telegram-канал Минобороны России. Он отметил, что украинская армия использует танки, кассетные беоприпасы и FPV-дроны. При этом российские военнослужащие группировки «Север» держат под контролем часть трассы Харьков – Липцы, обстреливая бойцов ВСУ, направляющихся из Харькова.
Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что российские войска вплотную подходят к Харьковской области. По его словам ВСУ не ожидали стремительного продвижения РФ.
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