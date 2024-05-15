Полковник Алехин: российские войска вплотную подходят к Харьковской обороне

16 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Линию обороны у Харькова ВС РФ смогут обстреливать из ствольной артиллерии, сказал Геннадий Алехин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские Вооруженные силы не подготовили зону обеспечения минными полями, что позволило быстрее российским войскам наступать на Харьковском направлении. В ближайшее время ВС РФ уже смогут атаковать вторую линию обороны, расположенную в двух километрах от областного центра. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «По всем канонам военной науки обороняющаяся сторона перед построением первой линии обороны создает зону обеспечения, где обязательным условием являются сети минных полей. Одно направление в сторону Волчанска и второе в сторону Липцев. Линия фронта составляет 30-35 километров. Это зона обеспечения между Белгородским приграничьем и Харьковской областью. Минных полей как таковых в значительном количестве там не было. На мой взгляд, ВСУ просто не ожидали, что мы так стремительно пойдем. К Липцам мы подошли на господствующие высоты. Это два села Глубокое и Лукьянцы. Они находятся в трех километрах от Липцев, буквально нависают над ними. Скорее всего там у ВСУ и расположена первая линия обороны. Насколько этот рубеж укреплен, трудно сейчас судить. Это покажут боевые действия», — сказал Геннадий Алехин. Новость по теме Экс-депутат Харькова: Липцы помогут ВС РФ контролировать промзону ВСУ В ближайшее время ВС РФ выйдет на рубежи, где можно будет атаковать вторую оборонительную линию возле Харькова, продолжил специалист. «Липцы и Волчанск играют огромную роль в тактическом, оперативном уровне, в военном отношении. Мы закрепляемся там, подтягиваем резервы. Это позволит нам вести огонь из ствольной артиллерии. Она уже достает из Липцев и Волчанска до второй оборонительной линии, которую они создают и вокруг Харькова. Сейчас ВСУ усиленно готовят ее. Она расположена вдоль окружной автомобильной трассы. Это фактически два километра до жилых районов Харькова: Алексеевка, Салтовка и так далее», — сообщил военный обозреватель. Более того, освобождение Липцев и Волчанска позволит осложнить логистику противнику, отметил эксперт. «Со взятием этих населенных пунктов мы уже можем иметь огневой контроль над автодорогами, которые соединяют Харьков, Липцы, Волчанск, Чугуев и Купянск. Это очень важно при решении задач наступления, которые сейчас ведется на северном направлении к Харькову», — продолжил полковник запаса. Новость по теме «Военный обозреватель»: ВС РФ закрепились в ключевом пункте Харьковской области На данном участке фронта российские Вооруженные силы активно освобождают территории и продвигаются вперед, добавил собеседник агентства. «Несколько сел взято под контроль нашими войсками. Плюс сейчас идут бои уже в самом Волчанске. Это крупный такой узел, который открывает фактически дорогу в сторону Харькова с одной стороны, и это левый фланг Купянской обороны противника. В ближайшие дни мы уже его будем контролировать полностью», — заявил Алехин. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал факт отступления в Харьковской области. Российская армия ведет активное наступление. ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Глубокое, Лукьянцы и Бугроватку. Армия Украины вынуждены перебрасывать свои резервы в Харьковскую область с других направлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские Вооруженные силы не подготовили зону обеспечения минными полями, что позволило быстрее российским войскам наступать на Харьковском направлении. В ближайшее время ВС РФ уже смогут атаковать вторую линию обороны, расположенную в двух километрах от областного центра. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «По всем канонам военной науки обороняющаяся сторона перед построением первой линии обороны создает зону обеспечения, где обязательным условием являются сети минных полей. Одно направление в сторону Волчанска и второе в сторону Липцев. Линия фронта составляет 30-35 километров. Это зона обеспечения между Белгородским приграничьем и Харьковской областью. Минных полей как таковых в значительном количестве там не было. На мой взгляд, ВСУ просто не ожидали, что мы так стремительно пойдем. К Липцам мы подошли на господствующие высоты. Это два села Глубокое и Лукьянцы. Они находятся в трех километрах от Липцев, буквально нависают над ними. Скорее всего там у ВСУ и расположена первая линия обороны. Насколько этот рубеж укреплен, трудно сейчас судить. Это покажут боевые действия», — сказал Геннадий Алехин. В ближайшее время ВС РФ выйдет на рубежи, где можно будет атаковать вторую оборонительную линию возле Харькова, продолжил специалист. «Липцы и Волчанск играют огромную роль в тактическом, оперативном уровне, в военном отношении. Мы закрепляемся там, подтягиваем резервы. Это позволит нам вести огонь из ствольной артиллерии. Она уже достает из Липцев и Волчанска до второй оборонительной линии, которую они создают и вокруг Харькова. Сейчас ВСУ усиленно готовят ее. Она расположена вдоль окружной автомобильной трассы. Это фактически два километра до жилых районов Харькова: Алексеевка, Салтовка и так далее», — сообщил военный обозреватель. Более того, освобождение Липцев и Волчанска позволит осложнить логистику противнику, отметил эксперт. «Со взятием этих населенных пунктов мы уже можем иметь огневой контроль над автодорогами, которые соединяют Харьков, Липцы, Волчанск, Чугуев и Купянск. Это очень важно при решении задач наступления, которые сейчас ведется на северном направлении к Харькову», — продолжил полковник запаса. На данном участке фронта российские Вооруженные силы активно освобождают территории и продвигаются вперед, добавил собеседник агентства. «Несколько сел взято под контроль нашими войсками. Плюс сейчас идут бои уже в самом Волчанске. Это крупный такой узел, который открывает фактически дорогу в сторону Харькова с одной стороны, и это левый фланг Купянской обороны противника. В ближайшие дни мы уже его будем контролировать полностью», — заявил Алехин. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал факт отступления в Харьковской области. Российская армия ведет активное наступление. ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Глубокое, Лукьянцы и Бугроватку. Армия Украины вынуждены перебрасывать свои резервы в Харьковскую область с других направлений.