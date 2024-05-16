Рогов объяснил смысл наступления ВС России в Харьковской области

Российские войска, продвигающиеся в Харьковской области Украины, планируют создать "санитарную зону" вдоль границы. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
"Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону"", — сказал Рогов РИА Новости. Он добавил, что оно также поможет отбросить ВСУ от границ Белгородской области.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что ВС РФ начали наступление на Харьков, передает RT. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что на территории идут бои на нескольких участках линии соприкосновения. Российская армия уже взяла под контроль ряд населенных пунктов в регионе. Так, 12 мая взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
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