Шоссе Тюнина затоплено водой месяц: что происходило с дорогой во время паводка в Кургане. Фото

В Кургане шоссе Тюнина затоплено ровно месяц

16 мая 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Шоссе Тюнина в Кургане затоплено ровно месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Шоссе Тюнина в Кургане находится под водой из-за масштабного паводка ровно месяц. За это время происходили разные события как по всей области, так и на самой трассе. Редакция информационного агентства URA.RU расскажет, как курганцы переживали этот месяц и чем чрезвычайная ситуация в этом году отличается от 2016 года. Все началось 16 апреля. Тогда на шоссе Тюнина из-за паводка закрыли движение для пассажирского и большегрузного транспорта. Это связано с тем, что к утру вода вышла на шоссе возле строительного рынка. Уровень в Тоболе тогда был чуть больше 730 сантиметров. К 21 апреля трассу затопило уже на 20%. Синоптики предположили, что Тюнина пробудет под водой до мая. «Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 сантиметров) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал тогда народный синоптик Илья Винштейн. А теперь о том, как затопление произошло в 2016 году. Первый рост заметили 18 апреля, когда уровень достиг 512 см. За сутки вода поднялась до 529 см. 21 апреля уровень воды в Тоболе уже перевалил за 600 см, а к 24 апреля — за 700. Уже при таком показателе шоссе Тюнина затопило. Пиковым значением для реки Тобол стал показатель в 806 сантиметров. Данный показатель был зафиксирован 1 мая. Тот паводок стал крупнейшим в Кургане за последние 15 лет. Снижение уровня воды в реке началось 2 мая — тогда показатель опустился до 803 см. Уровень воды пришел в норму только к 18 мая. В этот же день власти открыли шоссе Тюнина для движения. В 2024 году постепенно уровень воды в курганском Тоболе начал снижаться. Так, с рекордного для этого века показатель в 11 метров вода он снизился до шести метров. Уровень уже опустился за отметку «неблагоприятного явления». Сейчас шоссе Тюнина частично открыто. Водителям дали возможность проезжать через дорогу, но только по времени и только для транспорта с высокой проходимостью. Сейчас вода сохраняется, но есть участки, где вода уходит активнее. Примерная высота воды над уровнем асфальта — 10-15 сантиметров. Движение открыто почти для всех видов транспорта, кроме малолитражных авто. Хоть последствия паводка постепенно сходят на нет, появляются и другие проблемы. На Тюнина образовываются километровые пробки. Был случай, когда водители стояли в заторе около шести часов. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU. Вода вышла на шоссе Тюнина рядом со строительным рынком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас машины могут проехать по затопленному шоссе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воды на Тюнина становится все меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мирные горожане гуляют рядом с затопленной дорогой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU А кто-то из курганцев передвигает по воде необычным способом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоссе Тюнина в Кургане находится под водой из-за масштабного паводка ровно месяц. За это время происходили разные события как по всей области, так и на самой трассе. Редакция информационного агентства URA.RU расскажет, как курганцы переживали этот месяц и чем чрезвычайная ситуация в этом году отличается от 2016 года. Все началось 16 апреля. Тогда на шоссе Тюнина из-за паводка закрыли движение для пассажирского и большегрузного транспорта. Это связано с тем, что к утру вода вышла на шоссе возле строительного рынка. Уровень в Тоболе тогда был чуть больше 730 сантиметров. К 21 апреля трассу затопило уже на 20%. Синоптики предположили, что Тюнина пробудет под водой до мая. «Можно предположить, что сейчас уровень понизится до опасного явления (850 см) только к 5—7 мая. До неблагоприятного явления (700 сантиметров) уровень дойдет 20—22 мая, а к норме вернется к началу второй декады июня», — рассказал тогда народный синоптик Илья Винштейн. А теперь о том, как затопление произошло в 2016 году. Первый рост заметили 18 апреля, когда уровень достиг 512 см. За сутки вода поднялась до 529 см. 21 апреля уровень воды в Тоболе уже перевалил за 600 см, а к 24 апреля — за 700. Уже при таком показателе шоссе Тюнина затопило. Пиковым значением для реки Тобол стал показатель в 806 сантиметров. Данный показатель был зафиксирован 1 мая. Тот паводок стал крупнейшим в Кургане за последние 15 лет. Снижение уровня воды в реке началось 2 мая — тогда показатель опустился до 803 см. Уровень воды пришел в норму только к 18 мая. В этот же день власти открыли шоссе Тюнина для движения. В 2024 году постепенно уровень воды в курганском Тоболе начал снижаться. Так, с рекордного для этого века показатель в 11 метров вода он снизился до шести метров. Уровень уже опустился за отметку «неблагоприятного явления». Сейчас шоссе Тюнина частично открыто. Водителям дали возможность проезжать через дорогу, но только по времени и только для транспорта с высокой проходимостью. Сейчас вода сохраняется, но есть участки, где вода уходит активнее. Примерная высота воды над уровнем асфальта — 10-15 сантиметров. Движение открыто почти для всех видов транспорта, кроме малолитражных авто. Хоть последствия паводка постепенно сходят на нет, появляются и другие проблемы. На Тюнина образовываются километровые пробки. Был случай, когда водители стояли в заторе около шести часов. Курганская область столкнулась с паводком, который стал самым разрушительным за последние 30 лет. В регионе ввели режим ЧС. Уровень воды в Тоболе был более 11 метров. Тысячи жителей Курганской области были эвакуированы. Вся информация о том, как регион переживал ЧП, собрана в сюжете URA.RU.