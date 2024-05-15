15 мая 2024

В ХМАО силовики завели уголовное дело на мать, которая унижала и избивала сына

В ХМАО малолетний ребенок сбежал от матери, которая его избивала и унижала
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанке грозит ответственность по двум статьям УК РФ
Югорчанке грозит ответственность по двум статьям УК РФ Фото:

В Ханты-Мансийске ребенок сбежал от матери, которая регулярно избивала его и унижала. Женщина лишена родительских прав и ей грозит уголовная ответственность, сообщили URA.RUв следственном комитете региона.

«О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребенок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», – сообщили агентству в СК. Ребенок помещен в соцучреждение.

Следствие установило, что югорчанка, в том числе в состоянии опьянения, регулярно избивала малолетнего сына. Оскорбляла, не обеспечивала одеждой и необходимой медпомощью. Материалы уголовного дела по статьям УК РФ 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 117 (истязание) направлены в суд для рассмотрения.

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В Ханты-Мансийске ребенок сбежал от матери, которая регулярно избивала его и унижала. Женщина лишена родительских прав и ей грозит уголовная ответственность, сообщили URA.RUв следственном комитете региона. «О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребенок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», – сообщили агентству в СК. Ребенок помещен в соцучреждение. Следствие установило, что югорчанка, в том числе в состоянии опьянения, регулярно избивала малолетнего сына. Оскорбляла, не обеспечивала одеждой и необходимой медпомощью. Материалы уголовного дела по статьям УК РФ 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 117 (истязание) направлены в суд для рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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