В ХМАО силовики завели уголовное дело на мать, которая унижала и избивала сына

В Ханты-Мансийске ребенок сбежал от матери, которая регулярно избивала его и унижала. Женщина лишена родительских прав и ей грозит уголовная ответственность, сообщили URA.RUв следственном комитете региона.
«О преступлениях стало известно в ноябре 2023 года, когда в один из дней ребенок, испугавшись агрессивного поведения матери, убежал без верхней одежды из дома в ближайший магазин, где посетители оказали ему помощь и вызвали сотрудников полиции», – сообщили агентству в СК. Ребенок помещен в соцучреждение.
Следствие установило, что югорчанка, в том числе в состоянии опьянения, регулярно избивала малолетнего сына. Оскорбляла, не обеспечивала одеждой и необходимой медпомощью. Материалы уголовного дела по статьям УК РФ 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 117 (истязание) направлены в суд для рассмотрения.
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