15 мая 2024

Тюменских водителей от пробок и аварий спасут разворотные петли

В Тюмени начались работы по обустройству разворотных петель
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, автомобили, дорога, автомобили, улица профсоюзная, профсоюзная
Работы по обустройству петель ведутся по улице Профсоюзной до проезда Солнечного Фото:

В Тюмени на двух крупных дорожных магистралях ведутся работу по обустройству разворотных петель. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, петли позволят снизить количество аварий и пробок на дорогах.

«Новые разворотные петли обустраиваются с двух сторон от перекрестка улицы Профсоюзной и проезда Солнечного. Пересечение двусторонней магистрали с интенсивным движением весьма опасно и повышает аварийность. Именно поэтому реализуются варианты разворотных петель», — сообщает пресс-служба УГИБДД.

Петли будут обустроены на улице Профсоюзной на пересечении с ул. Муравленко, ул. Тимофея Кармацкого, ул. Газовиков и поворот возле Малозагородного сада. Дополнительные полосы будут оборудованы в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Циолковского. Работы пройдут до 1 сентября.

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В Тюмени на двух крупных дорожных магистралях ведутся работу по обустройству разворотных петель. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, петли позволят снизить количество аварий и пробок на дорогах. «Новые разворотные петли обустраиваются с двух сторон от перекрестка улицы Профсоюзной и проезда Солнечного. Пересечение двусторонней магистрали с интенсивным движением весьма опасно и повышает аварийность. Именно поэтому реализуются варианты разворотных петель», — сообщает пресс-служба УГИБДД. Петли будут обустроены на улице Профсоюзной на пересечении с ул. Муравленко, ул. Тимофея Кармацкого, ул. Газовиков и поворот возле Малозагородного сада. Дополнительные полосы будут оборудованы в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Циолковского. Работы пройдут до 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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