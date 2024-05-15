Тюменских водителей от пробок и аварий спасут разворотные петли

В Тюмени начались работы по обустройству разворотных петель

16 мая 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Работы по обустройству петель ведутся по улице Профсоюзной до проезда Солнечного Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на двух крупных дорожных магистралях ведутся работу по обустройству разворотных петель. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, петли позволят снизить количество аварий и пробок на дорогах. «Новые разворотные петли обустраиваются с двух сторон от перекрестка улицы Профсоюзной и проезда Солнечного. Пересечение двусторонней магистрали с интенсивным движением весьма опасно и повышает аварийность. Именно поэтому реализуются варианты разворотных петель», — сообщает пресс-служба УГИБДД. Петли будут обустроены на улице Профсоюзной на пересечении с ул. Муравленко, ул. Тимофея Кармацкого, ул. Газовиков и поворот возле Малозагородного сада. Дополнительные полосы будут оборудованы в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Циолковского. Работы пройдут до 1 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на двух крупных дорожных магистралях ведутся работу по обустройству разворотных петель. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, петли позволят снизить количество аварий и пробок на дорогах. «Новые разворотные петли обустраиваются с двух сторон от перекрестка улицы Профсоюзной и проезда Солнечного. Пересечение двусторонней магистрали с интенсивным движением весьма опасно и повышает аварийность. Именно поэтому реализуются варианты разворотных петель», — сообщает пресс-служба УГИБДД. Петли будут обустроены на улице Профсоюзной на пересечении с ул. Муравленко, ул. Тимофея Кармацкого, ул. Газовиков и поворот возле Малозагородного сада. Дополнительные полосы будут оборудованы в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Циолковского. Работы пройдут до 1 сентября.