Губернатор Комарова раскрыла, какие общественные пространства появятся в 2025 году в ХМАО

Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году реализуют 16 проектов по благоустройству городских объектов. Губернатор Югры Наталья Комарова подвела итоги федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в своем telegram-канале.
"В этом году на Всероссийском голосовании проекты муниципальных образований Югры поддержали 139 630 человек. Среди победителей – 16 общественных территорий в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском, Лянторе. Их реализуют в 2025 году", — поделилась губернатор ХМАО.
Так, например, в Сургуте планируется благоустройство экопарка "За Саймой", а в Нефтеюганске — общественной территории в 8А микрорайоне. Подробности по каждому муниципалитету можно узнать на официальном портале конкурса.
Губернатор Югры выразила благодарность жителям за активное участие в проекте. "По вашей инициативе, дорогие земляки, в муниципальных образованиях создаются новые парки, общественные пространства. Югра развивается для нас", — подчеркнула она.
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