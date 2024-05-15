В полиции возбудили уголовное дело после жалобы пермячки на пытки мужа

По словам женщины, муж систематически применял к ней силу
После жалобы пермячки на мужа, что он пытал ее электрошокером, в полиции возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД оп Пермскому краю.
«Дознанием отдела МВД России по Березниковскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ведется расследование», — пояснили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что женщина в соцсетях опубликовала фотографии и рассказала, что муж прижигал ее электрошокером, а после этого выгнал из дома без документов и телефона. Сам мужчина не признает вину. По его словам, пермячка слишком любит выпить.
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