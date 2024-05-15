15 мая 2024

В полиции возбудили уголовное дело после жалобы пермячки на пытки мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам женщины, муж систематически применял к ней силу
По словам женщины, муж систематически применял к ней силу Фото:

После жалобы пермячки на мужа, что он пытал ее электрошокером, в полиции возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД оп Пермскому краю.

«Дознанием отдела МВД России по Березниковскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ведется расследование», — пояснили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что женщина в соцсетях опубликовала фотографии и рассказала, что муж прижигал ее электрошокером, а после этого выгнал из дома без документов и телефона. Сам мужчина не признает вину. По его словам, пермячка слишком любит выпить.

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После жалобы пермячки на мужа, что он пытал ее электрошокером, в полиции возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД оп Пермскому краю. «Дознанием отдела МВД России по Березниковскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ведется расследование», — пояснили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что женщина в соцсетях опубликовала фотографии и рассказала, что муж прижигал ее электрошокером, а после этого выгнал из дома без документов и телефона. Сам мужчина не признает вину. По его словам, пермячка слишком любит выпить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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