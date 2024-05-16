Россия и Китай открыли перекрестные Годы культуры

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В Китае проведут конкурс на знание русского языка в рамках проекта перекрестные Годы культуры Фото:

Россия и Китай дали старт совместного масштабного проекта Годы культуры в честь 75-летнего юбилея отношений между странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай.

«Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 75-летия российско-китайских отношений. Он добавил, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что программа включит в себя всекитайский конкурс на знание русского языка. «Уверен, что все эти мероприятия вызовут живой отклик в Китае», — резюмировал Путин.

Путин отправился в Китай с государственным визитом. В ходе поездки были проведены российско-китайские переговоры на высшем уровне.

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Россия и Китай дали старт совместного масштабного проекта Годы культуры в честь 75-летнего юбилея отношений между странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай. «Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 75-летия российско-китайских отношений. Он добавил, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия. Глава государства подчеркнул, что программа включит в себя всекитайский конкурс на знание русского языка. «Уверен, что все эти мероприятия вызовут живой отклик в Китае», — резюмировал Путин. Путин отправился в Китай с государственным визитом. В ходе поездки были проведены российско-китайские переговоры на высшем уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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