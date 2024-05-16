Россия и Китай открыли перекрестные Годы культуры

16 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Китае проведут конкурс на знание русского языка в рамках проекта перекрестные Годы культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Китай дали старт совместного масштабного проекта Годы культуры в честь 75-летнего юбилея отношений между странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай. «Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 75-летия российско-китайских отношений. Он добавил, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия. Глава государства подчеркнул, что программа включит в себя всекитайский конкурс на знание русского языка. «Уверен, что все эти мероприятия вызовут живой отклик в Китае», — резюмировал Путин. Путин отправился в Китай с государственным визитом. В ходе поездки были проведены российско-китайские переговоры на высшем уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Китай дали старт совместного масштабного проекта Годы культуры в честь 75-летнего юбилея отношений между странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай. «Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 75-летия российско-китайских отношений. Он добавил, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия. Глава государства подчеркнул, что программа включит в себя всекитайский конкурс на знание русского языка. «Уверен, что все эти мероприятия вызовут живой отклик в Китае», — резюмировал Путин. Путин отправился в Китай с государственным визитом. В ходе поездки были проведены российско-китайские переговоры на высшем уровне.