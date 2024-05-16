Россия и Китай открыли перекрестные Годы культуры

Россия и Китай дали старт совместного масштабного проекта Годы культуры в честь 75-летнего юбилея отношений между странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай.
«Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 75-летия российско-китайских отношений. Он добавил, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия.
Глава государства подчеркнул, что программа включит в себя всекитайский конкурс на знание русского языка. «Уверен, что все эти мероприятия вызовут живой отклик в Китае», — резюмировал Путин.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Россия и Китай дали старт совместного масштабного проекта Годы культуры в честь 75-летнего юбилея отношений между странами. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Китай. «Весьма символично, что к юбилею российско-китайских отношений приурочен и такой масштабный совместный проект, как Годы культуры России и Китая», — заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 75-летия российско-китайских отношений. Он добавил, что в программу входят гастроли театров, фестивали цирка и кинематографа, музейные и библиотечные выставки, ярмарки культуры и спортивные мероприятия. Глава государства подчеркнул, что программа включит в себя всекитайский конкурс на знание русского языка. «Уверен, что все эти мероприятия вызовут живой отклик в Китае», — резюмировал Путин. Путин отправился в Китай с государственным визитом. В ходе поездки были проведены российско-китайские переговоры на высшем уровне.