Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине: главные заявления

Президент России Владимир Путин посетил КНР с рабочим визитом. В ходе него он провел встречу с председателем республики Си Цзиньпином. Главы государств обсудили сотрудничество, а также объявили 2024 и 2025 годами культуры Китая и России. Главные заявления с переговоров — в материале URA.RU.
Заявления Путина
Визиты стали доброй традицией и отражают важность двусторонних отношений между странами. Вместе РФ и Китай отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве.
В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороших показателей в 227 миллиардов долларов. При этом Россия вышла на четвертое место в списке стран — торговых партнеров КНР.
В настоящее время товарооборот увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в самых различных областях.
Москва признательна китайской стороне за инициативы, которые выдвигаются Пекином по урегулированию украинского кризиса.
Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати. Настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов Евразэс и инициативы «Один пояс — один путь».
Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены от негативного влияния третьих стран, есть планы по укреплению контактов по линии банков.
Страны планируют углублять сотрудничество в энергетике, как по углеводородам, так и в мирном атоме.
В России и Китае 2024 -2025 годы объявлены перекрестными годами культуры, их официальный старт будет дан вечером 16 мая. Программа перекрестных годов весьма обширна.
Китайские друзья создали дружескую и теплую, но в то же время деловую атмосферу во время переговоров.
Заявления Цзиньпина
Китайско-российские отношения стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами. Китай хочет всегда оставаться с РФ добрыми соседями, надежными друзьями и партнерами.
Россия и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является верным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна.
Китай и Россия будут работать вместе, чтобы принести больше пользы двум странам, внести должный вклад в глобальную безопасность и стабильность.
Страны защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве.
Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе, будет продолжать играть конструктивную роль.
Цзиньпин сформулировал основы, на которых строится сотрудничество Москвы и Пекина:
Взаимное уважение. Стороны будут поддерживать линию неприсоединения к каким-либо блокам.
Получение взаимной и двусторонней выгоды от сотрудничества двух стран, его углубление. Поддержание многовековой культурной дружбы.
Продвижение глобального управления в выбранном ранее русле, а также тенденций многополярного мира. Продвижение идеи политического урегулирования в горячих точках.
Путин Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Подписание документа состоялось после переговоров, передает Пятый канал.
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