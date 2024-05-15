15 мая 2024

Детский омбудсмен ХМАО вмешалась в инцидент с ребенком, которого мать бросила в магазине Краснодара

Девочка из Сургута, которую бросила мать, находится под присмотром медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка находится под присмотром медиков и соцработников
Девочка находится под присмотром медиков и соцработников Фото:

Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова взяла под контроль дело двухлетней девочки из Сургута, которую мать увезла в Краснодар и оставила в супермаркете. В беседе с корреспондентом URA.RU уполномоченная по правам ребенка рассказала, что малышка находится в безопасности и ее здоровью ничто не угрожает.

"Мы установили место нахождения ребенка. Девочка находится в медицинской организации в безопасности. Органы опеки сейчас будут работать с коллегами из Краснодарского края и сообща определяться, какие решения будут приняты в пользу ребенка. Ситуацию мы держим на контроле.

Девочка здорова, за ее состоянием наблюдают специалисты. О том, передадут ли девочку органам опеки, будет известно после того, как правоохранители установят все обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургута бросила двухлетнюю дочь в супермаркете Краснодара и покинула город. Когда сотрудники полиции задержали югорчанку в Москве, она призналась, что оставила дочь из-за нехватки денег на ее содержание.

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Детский омбудсмен ХМАО Людмила Низамова взяла под контроль дело двухлетней девочки из Сургута, которую мать увезла в Краснодар и оставила в супермаркете. В беседе с корреспондентом URA.RU уполномоченная по правам ребенка рассказала, что малышка находится в безопасности и ее здоровью ничто не угрожает. "Мы установили место нахождения ребенка. Девочка находится в медицинской организации в безопасности. Органы опеки сейчас будут работать с коллегами из Краснодарского края и сообща определяться, какие решения будут приняты в пользу ребенка. Ситуацию мы держим на контроле. Девочка здорова, за ее состоянием наблюдают специалисты. О том, передадут ли девочку органам опеки, будет известно после того, как правоохранители установят все обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургута бросила двухлетнюю дочь в супермаркете Краснодара и покинула город. Когда сотрудники полиции задержали югорчанку в Москве, она призналась, что оставила дочь из-за нехватки денег на ее содержание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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