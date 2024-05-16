Стало известно, на каком направлении находятся самые элитные войска ВСУ

Элитные подразделения спецназа ВСУ находятся в Часовом Яре и готовы сражаться до последнего. Сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Подразделения, которые там в Часовом Яре находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться", — приводит слова Водолацкого РИА Новости.
Водолацкий ранее отметил, что бои ведутся на окраинах Часова Яра. Российские войска час за часом продвигаются, преодолевая укрепления.
Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.
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