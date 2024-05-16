16 мая 2024

Стало известно, на каком направлении находятся самые элитные войска ВСУ

Самые элитные войска ВСУ находятся в Часовом Яре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецназ ВСУ отправили в Часов Яр
Спецназ ВСУ отправили в Часов Яр Фото:

Элитные подразделения спецназа ВСУ находятся в Часовом Яре и готовы сражаться до последнего. Сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. 

"Подразделения, которые там в Часовом Яре находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться", — приводит слова Водолацкого РИА Новости.

Водолацкий ранее отметил, что бои ведутся на окраинах Часова Яра. Российские войска час за часом продвигаются, преодолевая укрепления.

Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко  в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Элитные подразделения спецназа ВСУ находятся в Часовом Яре и готовы сражаться до последнего. Сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий.  "Подразделения, которые там в Часовом Яре находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться", — приводит слова Водолацкого РИА Новости. Водолацкий ранее отметил, что бои ведутся на окраинах Часова Яра. Российские войска час за часом продвигаются, преодолевая укрепления. Часов Яр (ДНР) является городом-крепостью, с 2014 года Киев существенно укреплял его, там также много углубленных позиций, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко  в разговоре с НСН. Он отметил, что в том числе по этим причинам взятие города для российской армии осложнится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...