В Москве семья из Чечни «окружила» полицейский участок, из-за сбежавшей дочери: главное о конфликте

ОНК Москвы: Заурбекова покинула из ОМВД «Нагатино-Садовники» без родственников

17 мая 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

19-летняя Лия ушла по собственному желанию из дома 13 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве чеченская семья окружили отделение полиции. Они требуют вернуть им их родственницу — 19-летнюю Лию Заурбекову, которая сбежала из дома по собственному желанию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из семьи. Предыстория Правозащитный центр «Марем» рассказал, что 19-летняя Лия ушла из дома 13 мая. Сообщается, что она подвергалась физическому и психологическому давлению. По ее словам, она опасалась убийства. Полиция пообещала обеспечить ей необходимую безопасность. Журналистам члены семьи говорят, что должны увезти Лию домой. Они уверяют, что девушка якобы покинула родственников в Чечне. Но Лия не убегала из Чечни, она жила в Красногорске, передает telegram-канал «Осторожно, новости». Как девушка оказалась в полицейском участке Лия рассказала сотрудникам полиции, что ушла из дома по собственному желанию. Она попросила родных не искать ее. Однако, когда девушка вышла из дома, то увидела во дворе отца. Из-за этого ей пришлось вызвать полицию. Когда Лию отвезли в отделение около него уже стояли родственники. Оказалось, что близкие подали ее в розыск как несовершеннолетнюю. Хотя сообщается, что ей уже 19 лет. Семья из Чечни «окружила» полицейский участок Группа мужчин из Чечни окружила ОМВД Нагатино-Садовников. Отец девушки требовал пропустить его в отдел, а также обещал, что скоро на место приедут «наши представители». Один из тех, кто приехал за Лией, имел при себе пистолет. При входе в отделение он сдал его, передает telegram-канал «Осторожно, новости». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОМВД Нагатино-Садовников. Ответ ожидается. У одного из окруживших полицейский участок был пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девушка вышла из полицейского участка Член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников рассказал, что девушка больше не находится в отделение полиции. Лия с адвокатом покинула участок. Уточняется, что сейчас девушка находится в безопасном месте. По словам Мельникова, совет по правам человека будет следить за судьбой Лии, передает telegram-канал «Baza». Член СПЧ Ева Меркачева рассказал Осторожно Media, что попытка забрать девушку в Чечню — эта история является проверкой для всех. Меркачева заявила, что в Москве происходят события, которые можно назвать «запредельными», потому что девушка пришла с просьбой о защите, она попросила защиты у государства. Член СПЧ отметила, что важно показать, что Москва и не только, вообще любой другой город и поселок, и деревня на территории РФ живут по законам страны. Советник Кадырова взял ситуацию с девушкой под контроль Министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что история со сбежавшей от своей семьи девушкой находится на контроле советника главы Чеченской республики Адама Делимханова, а также депутата Госдумы РФ. Делимханов планирует лично встретится с родственниками девушки. Также выяснит, кто ввел Лию в заблуждение и пытается ей манипулировать. Уточняется, что виновный будет наказан в рамках закона РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве чеченская семья окружили отделение полиции. Они требуют вернуть им их родственницу — 19-летнюю Лию Заурбекову, которая сбежала из дома по собственному желанию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из семьи. Правозащитный центр «Марем» рассказал, что 19-летняя Лия ушла из дома 13 мая. Сообщается, что она подвергалась физическому и психологическому давлению. По ее словам, она опасалась убийства. Полиция пообещала обеспечить ей необходимую безопасность. Журналистам члены семьи говорят, что должны увезти Лию домой. Они уверяют, что девушка якобы покинула родственников в Чечне. Но Лия не убегала из Чечни, она жила в Красногорске, передает telegram-канал «Осторожно, новости». Лия рассказала сотрудникам полиции, что ушла из дома по собственному желанию. Она попросила родных не искать ее. Однако, когда девушка вышла из дома, то увидела во дворе отца. Из-за этого ей пришлось вызвать полицию. Когда Лию отвезли в отделение около него уже стояли родственники. Оказалось, что близкие подали ее в розыск как несовершеннолетнюю. Хотя сообщается, что ей уже 19 лет. Группа мужчин из Чечни окружила ОМВД Нагатино-Садовников. Отец девушки требовал пропустить его в отдел, а также обещал, что скоро на место приедут «наши представители». Один из тех, кто приехал за Лией, имел при себе пистолет. При входе в отделение он сдал его, передает telegram-канал «Осторожно, новости». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОМВД Нагатино-Садовников. Ответ ожидается. Член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников рассказал, что девушка больше не находится в отделение полиции. Лия с адвокатом покинула участок. Уточняется, что сейчас девушка находится в безопасном месте. По словам Мельникова, совет по правам человека будет следить за судьбой Лии, передает telegram-канал «Baza». Член СПЧ Ева Меркачева рассказал Осторожно Media, что попытка забрать девушку в Чечню — эта история является проверкой для всех. Меркачева заявила, что в Москве происходят события, которые можно назвать «запредельными», потому что девушка пришла с просьбой о защите, она попросила защиты у государства. Член СПЧ отметила, что важно показать, что Москва и не только, вообще любой другой город и поселок, и деревня на территории РФ живут по законам страны. Министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что история со сбежавшей от своей семьи девушкой находится на контроле советника главы Чеченской республики Адама Делимханова, а также депутата Госдумы РФ. Делимханов планирует лично встретится с родственниками девушки. Также выяснит, кто ввел Лию в заблуждение и пытается ей манипулировать. Уточняется, что виновный будет наказан в рамках закона РФ.