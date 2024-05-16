Советник Кадырова взял под контроль ситуацию со сбежавшей из дома чеченкой

Ситуация вокруг 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая пыталась спастись от своей семьи в ОВД на Каширинском шоссе в Москве, находится на контроле депутата Госдумы РФ, советника главы Чеченской республики Адама Делимханова. Об этом сообщил министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет", — написал Дудаев в своем telegram-канале.
Завтра Делимханов лично встретится с родственниками девушки. Также выяснит, кто ввел Лию в заблуждение и пытается ей манипулировать. Виновный будет наказан в рамках закона РФ.
19-летняя чеченка Лия Заурбекова несколько часов провела в полиции на Каширском шоссе. Девушка — жертва домашнего насилия и она сбежала от родственников. Правозащитники рассказывают, что дома над ней издевались близкие. Лия сбежала из 13 мая, но семья смогла ее найти. Теперь девушка боится, что ее могут убить. Отдел полиции, где находилась Лия, окружили родственники из Чечни.
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