Стилист Зверев заверил, что Пугачева вернется в Россию

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачева рано или поздно вернется в Росси, так считает Сергей Зверев Фото:

Стилист и активист Сергей Зверев уверен в возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом он сообщил журналистам.

«Конечно, Алла Борисовна [Пугачева] приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла», — рассказал стилист изданию «Телепрограмма».

Зверев также выразил мнение, что российские артисты, уехавшие за границу, теряют свою значимость и статус. «Кто они были здесь и кто они там? Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — говорил он. Стилист признался, что сам не смог бы переехать и назвал Россию своей родиной, где жили все поколения его семьи.

Уехавшую Пугачеву и других артистов Израиль считает своими гражданами, об этом писало URA.RU. По заявлению посла Израиля в РФ Симона Гальперин, они все удачно интегрировались в стране и иногда выступают с концертами.

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Стилист и активист Сергей Зверев уверен в возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом он сообщил журналистам. «Конечно, Алла Борисовна [Пугачева] приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла», — рассказал стилист изданию «Телепрограмма». Зверев также выразил мнение, что российские артисты, уехавшие за границу, теряют свою значимость и статус. «Кто они были здесь и кто они там? Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — говорил он. Стилист признался, что сам не смог бы переехать и назвал Россию своей родиной, где жили все поколения его семьи. Уехавшую Пугачеву и других артистов Израиль считает своими гражданами, об этом писало URA.RU. По заявлению посла Израиля в РФ Симона Гальперин, они все удачно интегрировались в стране и иногда выступают с концертами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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