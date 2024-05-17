Стилист Зверев заверил, что Пугачева вернется в Россию

17 мая 2024 в 06:49 Размер текста - 17 +

Пугачева рано или поздно вернется в Росси, так считает Сергей Зверев Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Стилист и активист Сергей Зверев уверен в возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом он сообщил журналистам. «Конечно, Алла Борисовна [Пугачева] приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла», — рассказал стилист изданию «Телепрограмма». Зверев также выразил мнение, что российские артисты, уехавшие за границу, теряют свою значимость и статус. «Кто они были здесь и кто они там? Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — говорил он. Стилист признался, что сам не смог бы переехать и назвал Россию своей родиной, где жили все поколения его семьи. Уехавшую Пугачеву и других артистов Израиль считает своими гражданами, об этом писало URA.RU. По заявлению посла Израиля в РФ Симона Гальперин, они все удачно интегрировались в стране и иногда выступают с концертами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стилист и активист Сергей Зверев уверен в возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом он сообщил журналистам. «Конечно, Алла Борисовна [Пугачева] приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла», — рассказал стилист изданию «Телепрограмма». Зверев также выразил мнение, что российские артисты, уехавшие за границу, теряют свою значимость и статус. «Кто они были здесь и кто они там? Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — говорил он. Стилист признался, что сам не смог бы переехать и назвал Россию своей родиной, где жили все поколения его семьи. Уехавшую Пугачеву и других артистов Израиль считает своими гражданами, об этом писало URA.RU. По заявлению посла Израиля в РФ Симона Гальперин, они все удачно интегрировались в стране и иногда выступают с концертами.