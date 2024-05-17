Стилист Зверев заверил, что Пугачева вернется в Россию

Стилист и активист Сергей Зверев уверен в возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом он сообщил журналистам.
«Конечно, Алла Борисовна [Пугачева] приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла», — рассказал стилист изданию «Телепрограмма».
Зверев также выразил мнение, что российские артисты, уехавшие за границу, теряют свою значимость и статус. «Кто они были здесь и кто они там? Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — говорил он. Стилист признался, что сам не смог бы переехать и назвал Россию своей родиной, где жили все поколения его семьи.
Уехавшую Пугачеву и других артистов Израиль считает своими гражданами, об этом писало URA.RU. По заявлению посла Израиля в РФ Симона Гальперин, они все удачно интегрировались в стране и иногда выступают с концертами.
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