Владимир Путин почтил память советских воинов в Харбине
Президент России Владимир Путин начал второй день своего визита в Китай, прибыв в город Харбин. Он почтил память советских солдат, которые погибли в боях за освобождение Китая.
«Прямо сейчас президент возлагает венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что на сегодня запланирована крайне насыщенная программа у Путина в Китае.
Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
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