Путин возложил цветы к советскому памятнику в Китае. Видео

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Владимир Путин почтил память советских воинов в Харбине
Владимир Путин почтил память советских воинов в Харбине Фото:

Президент России Владимир Путин начал второй день своего визита в Китай, прибыв в город Харбин. Он почтил память советских солдат, которые погибли в боях за освобождение Китая. 

«Прямо сейчас президент возлагает венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что на сегодня запланирована крайне насыщенная программа у Путина в Китае. 

Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.

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Президент России Владимир Путин начал второй день своего визита в Китай, прибыв в город Харбин. Он почтил память советских солдат, которые погибли в боях за освобождение Китая.  «Прямо сейчас президент возлагает венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что на сегодня запланирована крайне насыщенная программа у Путина в Китае.  Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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