Как Запад отреагировал на визит Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка является первым зарубежным визитом российского главы после инаугурации на должность президента. О реакции западных СМИ на поездку Путина в Китай — в материале URA.RU.
The Washington Post
Издание Washington Post расценило визит Путина как подчеркивание дружбы и демонстрацию общей цели по изменению мировой мощи и окончанию доминирования США. Аналитики агентства утверждают, что Путин и Си удвоят деловые отношения во время встречи. «Они окутают свои усилия аурой дружелюбия и объединят усилия, чтобы противостоять давлению Запада на них обоих», – сказал бывший директор по Китаю в Совете национальной безопасности США Райан Хасс изданию.
Reuters
Агентство Reuters видит в визите Путина в Китай вызов лидерству США. Авторы пишут о том, что главы РФ и КНР разделяют мировоззрение об упадке Запада, поэтому бросают вызов превосходству США во всем. «От квантовых вычислений и синтетической биологии до шпионажа и жесткой военной мощи», – пишет агентство. Они также указывают на то, что США называют Китай своим главным конкурентом, а Россию – большой угрозой.
Bloomberg
Американское издание Bloomberg считает, что поездка подчеркивает тесные отношения между странами, которые стали еще ближе в последние годы. Там отметили, что вторая по величине экономика мира стала незаменимым союзником России. Bloomberg подчеркивает, что данный визит лишь сделает крепче взаимоотношения между двумя странами.
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