МОК запретил использовать символику РФ на Олимпиаде даже журналистам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналистам РФ нельзя использовать символику страны на Олимпиаде в Париже.
Журналистам РФ нельзя использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Фото:

Российским журналистам запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сообщили в МОК. Слова передает ТАСС. 

В декабре 2023 года МОК разрешил участвовать россиянам и белорусам в Олимпийских играх в Париже, но под нейтральным статусом, передает Sport24.ru. Там подчеркнули, что спортсменам нельзя принимать участие в командных соревнованиях. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским журналистам запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). «К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам », — сообщили в МОК. Слова передает ТАСС.  В декабре 2023 года МОК разрешил участвовать россиянам и белорусам в Олимпийских играх в Париже, но под нейтральным статусом, передает Sport24.ru. Там подчеркнули, что спортсменам нельзя принимать участие в командных соревнованиях. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...