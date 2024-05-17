МОК запретил использовать символику РФ на Олимпиаде даже журналистам

Российским журналистам запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).
«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сообщили в МОК. Слова передает ТАСС.
В декабре 2023 года МОК разрешил участвовать россиянам и белорусам в Олимпийских играх в Париже, но под нейтральным статусом, передает Sport24.ru. Там подчеркнули, что спортсменам нельзя принимать участие в командных соревнованиях. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, передает RT.
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