На главный выпускной Екатеринбурга везут хедлайнера сочинской Олимпиады

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Леонид Руденко был особенно популярен в 2010-х годах Фото:

DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в июне порадует своим выступлением школьников Екатеринбурга. Артист будет один из хедлайнеров на общегородском выпускном, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету события.

«Руденко будет выступать в парке Маяковского, на сцену также выйдут победители шоу „Новые танцы“ на ТНТ — команда DS CREW из Перми (о них стало известно несколько дней назад — прим. ред.). По другим звездам ясности пока нет — идут переговоры со спонсорами», — поделился собеседник.

Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня.

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DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в июне порадует своим выступлением школьников Екатеринбурга. Артист будет один из хедлайнеров на общегородском выпускном, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету события. «Руденко будет выступать в парке Маяковского, на сцену также выйдут победители шоу „Новые танцы“ на ТНТ — команда DS CREW из Перми (о них стало известно несколько дней назад — прим. ред.). По другим звездам ясности пока нет — идут переговоры со спонсорами», — поделился собеседник. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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