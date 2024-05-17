На главный выпускной Екатеринбурга везут хедлайнера сочинской Олимпиады

17 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Леонид Руденко был особенно популярен в 2010-х годах Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ rudenkoofficial DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в июне порадует своим выступлением школьников Екатеринбурга. Артист будет один из хедлайнеров на общегородском выпускном, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету события. «Руденко будет выступать в парке Маяковского, на сцену также выйдут победители шоу „Новые танцы“ на ТНТ — команда DS CREW из Перми (о них стало известно несколько дней назад — прим. ред.). По другим звездам ясности пока нет — идут переговоры со спонсорами», — поделился собеседник. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

DJ Леонид Руденко, выступавший в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, в июне порадует своим выступлением школьников Екатеринбурга. Артист будет один из хедлайнеров на общегородском выпускном, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету события. «Руденко будет выступать в парке Маяковского, на сцену также выйдут победители шоу „Новые танцы“ на ТНТ — команда DS CREW из Перми (о них стало известно несколько дней назад — прим. ред.). По другим звездам ясности пока нет — идут переговоры со спонсорами», — поделился собеседник. Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге впервые за пять лет. С 2019 года его отменяли и переносили из-за ковидных ограничений. В этом году выпускники будут гулять в ЦПКиО 28 июня.