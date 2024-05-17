Путин уличил Запад и Украину в том, что они «с дуба рухнули»

Путин рассказал о необходимой базе для переговоров по Украине
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Владимир Путин подчеркнул, что надо исходить из реальных возможностей, чтобы завершить конфликт на Украине
Владимир Путин подчеркнул, что надо исходить из реальных возможностей, чтобы завершить конфликт на Украине Фото:

Достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией, Украиной и Западом должны быть в силе. Никаких новый договоренностей достигнуть не получилось, в то время как Запад пытается представить России свои условия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, обвинив оппонентов в том, что они "с дуба рухнули". 

"Достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией, Украиной и Западом должны быть в силе. Это база для возможных переговоров. Москва будет исходить из реальных условий для разрешения конфликта. Киеву ничего насильно навязать не получится. "Нате вам вот теперь наши условия", с дуба рухнули, что ли?" - подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочего визита в Китай. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24"

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Достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией, Украиной и Западом должны быть в силе. Никаких новый договоренностей достигнуть не получилось, в то время как Запад пытается представить России свои условия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, обвинив оппонентов в том, что они "с дуба рухнули".  "Достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией, Украиной и Западом должны быть в силе. Это база для возможных переговоров. Москва будет исходить из реальных условий для разрешения конфликта. Киеву ничего насильно навязать не получится. "Нате вам вот теперь наши условия", с дуба рухнули, что ли?" - подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочего визита в Китай. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24"
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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