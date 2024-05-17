Путин уличил Запад и Украину в том, что они «с дуба рухнули»

Достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией, Украиной и Западом должны быть в силе. Никаких новый договоренностей достигнуть не получилось, в то время как Запад пытается представить России свои условия. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, обвинив оппонентов в том, что они "с дуба рухнули".
"Достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией, Украиной и Западом должны быть в силе. Это база для возможных переговоров. Москва будет исходить из реальных условий для разрешения конфликта. Киеву ничего насильно навязать не получится. "Нате вам вот теперь наши условия", с дуба рухнули, что ли?" - подчеркнул Владимир Путин в ходе рабочего визита в Китай. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24"
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