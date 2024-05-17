Путин раскрыл подробности о работе Шойгу на новой должности

Действующий секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу начал предпринимать первые шаги на своей должности. Он начал работать над линией военно-технического снабжения и сотрудничества. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин.
"Сергей Шойгу должен раскрыть министерство обороны страны для дальнейших инвестиций и инноваций. Шойгу уже сделал определенные шаги в этом направлении. Бывший министр обороны часто бывал на оборонно-промышленных предприятиях. Он знает потребности вооруженных сил, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективы", - подчеркнул Владимир Путин значимость работы Шойгу на новой должности. Об этом Путин рассказал в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию мероприятия проводит телеканал "Россия 24".
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