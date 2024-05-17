Путин раскрыл подробности о работе Шойгу на новой должности

Путин: Шойгу занимается линией военно-технического снабжения
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Сергей Шойгу работает над военным снабжением, подчеркнул Владимир Путин
Сергей Шойгу работает над военным снабжением, подчеркнул Владимир Путин Фото:
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Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ

Действующий секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу начал предпринимать первые шаги на своей должности. Он начал работать над линией военно-технического снабжения и сотрудничества. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин.

"Сергей Шойгу должен раскрыть министерство обороны страны для дальнейших инвестиций и инноваций. Шойгу уже сделал определенные шаги в этом направлении. Бывший министр обороны часто бывал на оборонно-промышленных предприятиях. Он знает потребности вооруженных сил, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективы", - подчеркнул Владимир Путин значимость работы Шойгу на новой должности. Об этом Путин рассказал в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию мероприятия проводит телеканал "Россия 24".

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Действующий секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу начал предпринимать первые шаги на своей должности. Он начал работать над линией военно-технического снабжения и сотрудничества. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин. "Сергей Шойгу должен раскрыть министерство обороны страны для дальнейших инвестиций и инноваций. Шойгу уже сделал определенные шаги в этом направлении. Бывший министр обороны часто бывал на оборонно-промышленных предприятиях. Он знает потребности вооруженных сил, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективы", - подчеркнул Владимир Путин значимость работы Шойгу на новой должности. Об этом Путин рассказал в ходе пресс-конференции в Китае. Трансляцию мероприятия проводит телеканал "Россия 24".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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