Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги в 12 областях Украины (архивное фото)
В Одессе прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ на фоне воздушной тревоги в стране.
«В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — передает украинский telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ». На данный момент воздушная тревога раздается в 12 областях Украины. Фотографией взрыва делится telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местное СМИ.
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