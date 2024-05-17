В Одессе прогремел мощный взрыв. Фото

17 мая 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги в 12 областях Украины (архивное фото) Фото: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo В Одессе прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ на фоне воздушной тревоги в стране. «В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — передает украинский telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ». На данный момент воздушная тревога раздается в 12 областях Украины. Фотографией взрыва делится telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местное СМИ. Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», https://t.me/RVvoenkor/68370 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ на фоне воздушной тревоги в стране. «В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — передает украинский telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ». На данный момент воздушная тревога раздается в 12 областях Украины. Фотографией взрыва делится telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местное СМИ.