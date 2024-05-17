В Одессе прогремел мощный взрыв. Фото

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Взрыв. stock, побережье, бункер, вспышка, взрыв,  stock
Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги в 12 областях Украины (архивное фото) Фото:

В Одессе прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ на фоне воздушной тревоги в стране.

«В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — передает украинский telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ». На данный момент воздушная тревога раздается в 12 областях Украины. Фотографией взрыва делится telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местное СМИ.

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В Одессе прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ на фоне воздушной тревоги в стране. «В Одессе раздался взрыв, сообщают корреспонденты Общественного», — передает украинский telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ». На данный момент воздушная тревога раздается в 12 областях Украины. Фотографией взрыва делится telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местное СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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