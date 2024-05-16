Житель Башкирии пойдет под суд за организацию финансовой пирамиды в ХМАО

Жителю Башкирии грозит уголовная ответственность за организацию финансовой пирамиды в ХМАО. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона на своем сайте.
«В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – прим. ред.) с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей», – сообщает пресс-служба полиции.
Следствие установило, что злоумышленник открыл в ХМАО представительство фирмы и заключал договоры финансирования с югорчанами, которые имели кредиты. По условиям, жители округа оплачивали услуги фирмы от 20 до 35% кредита, а она обязалась погасить всю имеющуюся задолженность. Установлены 277 потерпевших. Общий ущерб составил более 45 миллионов рублей.
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