Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов считает, что строительство новых домов в Кургане сопоставимо со строительством в некоторых микрорайонах Москвы. Об этом он рассказал журналистам.
«Достаточно динамично развивающийся регион. Очень масштабное строительство, даже где-то сопоставимо с масштабами строительства новых микрорайонов Москвы», — поделился мнением Иванов в интервью порталу «Область 45». По его словам, такое количество новых домов дает понять, что город является центром притяжения.
Иванов возглавил ведомство в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.
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Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов считает, что строительство новых домов в Кургане сопоставимо со строительством в некоторых микрорайонах Москвы. Об этом он рассказал журналистам. «Достаточно динамично развивающийся регион. Очень масштабное строительство, даже где-то сопоставимо с масштабами строительства новых микрорайонов Москвы», — поделился мнением Иванов в интервью порталу «Область 45». По его словам, такое количество новых домов дает понять, что город является центром притяжения. Иванов возглавил ведомство в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.