Росгвардеец Иванов сравнил темпы ввода жилья в Кургане с московскими. Видео

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Глава курганской Росгвардии Андрей Иванов: сравнил строительство домов в Кургане и Москве Фото:

Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов считает, что строительство новых домов в Кургане сопоставимо со строительством в некоторых микрорайонах Москвы. Об этом он рассказал журналистам.

«Достаточно динамично развивающийся регион. Очень масштабное строительство, даже где-то сопоставимо с масштабами строительства новых микрорайонов Москвы», — поделился мнением Иванов в интервью порталу «Область 45». По его словам, такое количество новых домов дает понять, что город является центром притяжения.

Иванов возглавил ведомство в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.

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Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов считает, что строительство новых домов в Кургане сопоставимо со строительством в некоторых микрорайонах Москвы. Об этом он рассказал журналистам. «Достаточно динамично развивающийся регион. Очень масштабное строительство, даже где-то сопоставимо с масштабами строительства новых микрорайонов Москвы», — поделился мнением Иванов в интервью порталу «Область 45». По его словам, такое количество новых домов дает понять, что город является центром притяжения. Иванов возглавил ведомство в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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