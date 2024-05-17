Росгвардеец Иванов сравнил темпы ввода жилья в Кургане с московскими. Видео

17 мая 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Глава курганской Росгвардии Андрей Иванов: сравнил строительство домов в Кургане и Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов считает, что строительство новых домов в Кургане сопоставимо со строительством в некоторых микрорайонах Москвы. Об этом он рассказал журналистам. «Достаточно динамично развивающийся регион. Очень масштабное строительство, даже где-то сопоставимо с масштабами строительства новых микрорайонов Москвы», — поделился мнением Иванов в интервью порталу «Область 45». По его словам, такое количество новых домов дает понять, что город является центром притяжения. Иванов возглавил ведомство в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов считает, что строительство новых домов в Кургане сопоставимо со строительством в некоторых микрорайонах Москвы. Об этом он рассказал журналистам. «Достаточно динамично развивающийся регион. Очень масштабное строительство, даже где-то сопоставимо с масштабами строительства новых микрорайонов Москвы», — поделился мнением Иванов в интервью порталу «Область 45». По его словам, такое количество новых домов дает понять, что город является центром притяжения. Иванов возглавил ведомство в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.