Новым начальником курганской Росгвардии стал силовик из Москвы. Фото

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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, построение, росгвардия, администрация кургана
У курганских росгвардейцев появился новый начальник Фото:

В управлении Росгвардии по Курганской области назначили нового начальника. Им стал полковник полиции Андрей Иванов, ранее служивший в Москве. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству.

«Приказ о назначении начальником Андрея Иванова из Москвы поступил в курганское управление», — сообщили источники. В ведомстве данную информацию подтвердили и рассказали, что новый начальник был представлен коллективу.

До назначения в Курган Иванов служил в Центральном аппарате войск национальной гвардии. Ему 51 год, службу в правоохранительных органах начинал с рядового милиционера, служил исключительно в органах Москвы и Московской области. «Удостоен государственной награды — медали „За отличие в охране общественного порядка“, поощрен различными ведомственными наградами», — приводят подробности о новом начальнике в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний начальник курганской Росгвардии был переведен на повышение в Челябинскую область. После ухода полковника Олега Охрименко, служившего в Кургане с ноября 2022 по февраль 2024 года, временно обязанности начальника исполнял замначальника полковник Виталий Барабаш.

Новым начальником курганской Росгвардии стал полковник полиции Андрей Иванов
Новым начальником курганской Росгвардии стал полковник полиции Андрей Иванов

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В управлении Росгвардии по Курганской области назначили нового начальника. Им стал полковник полиции Андрей Иванов, ранее служивший в Москве. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Приказ о назначении начальником Андрея Иванова из Москвы поступил в курганское управление», — сообщили источники. В ведомстве данную информацию подтвердили и рассказали, что новый начальник был представлен коллективу. До назначения в Курган Иванов служил в Центральном аппарате войск национальной гвардии. Ему 51 год, службу в правоохранительных органах начинал с рядового милиционера, служил исключительно в органах Москвы и Московской области. «Удостоен государственной награды — медали „За отличие в охране общественного порядка“, поощрен различными ведомственными наградами», — приводят подробности о новом начальнике в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что прежний начальник курганской Росгвардии был переведен на повышение в Челябинскую область. После ухода полковника Олега Охрименко, служившего в Кургане с ноября 2022 по февраль 2024 года, временно обязанности начальника исполнял замначальника полковник Виталий Барабаш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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