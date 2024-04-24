Новым начальником курганской Росгвардии стал силовик из Москвы. Фото

24 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

У курганских росгвардейцев появился новый начальник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении Росгвардии по Курганской области назначили нового начальника. Им стал полковник полиции Андрей Иванов, ранее служивший в Москве. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Приказ о назначении начальником Андрея Иванова из Москвы поступил в курганское управление», — сообщили источники. В ведомстве данную информацию подтвердили и рассказали, что новый начальник был представлен коллективу. До назначения в Курган Иванов служил в Центральном аппарате войск национальной гвардии. Ему 51 год, службу в правоохранительных органах начинал с рядового милиционера, служил исключительно в органах Москвы и Московской области. «Удостоен государственной награды — медали „За отличие в охране общественного порядка“, поощрен различными ведомственными наградами», — приводят подробности о новом начальнике в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что прежний начальник курганской Росгвардии был переведен на повышение в Челябинскую область. После ухода полковника Олега Охрименко, служившего в Кургане с ноября 2022 по февраль 2024 года, временно обязанности начальника исполнял замначальника полковник Виталий Барабаш. Новым начальником курганской Росгвардии стал полковник полиции Андрей Иванов фото: управление Росгвардии по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управлении Росгвардии по Курганской области назначили нового начальника. Им стал полковник полиции Андрей Иванов, ранее служивший в Москве. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Приказ о назначении начальником Андрея Иванова из Москвы поступил в курганское управление», — сообщили источники. В ведомстве данную информацию подтвердили и рассказали, что новый начальник был представлен коллективу. До назначения в Курган Иванов служил в Центральном аппарате войск национальной гвардии. Ему 51 год, службу в правоохранительных органах начинал с рядового милиционера, служил исключительно в органах Москвы и Московской области. «Удостоен государственной награды — медали „За отличие в охране общественного порядка“, поощрен различными ведомственными наградами», — приводят подробности о новом начальнике в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что прежний начальник курганской Росгвардии был переведен на повышение в Челябинскую область. После ухода полковника Олега Охрименко, служившего в Кургане с ноября 2022 по февраль 2024 года, временно обязанности начальника исполнял замначальника полковник Виталий Барабаш.