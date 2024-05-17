Курганцы попросили Путина решить судьбу недостроя, который не могут снести 5 лет. Видео

18 мая 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Здание начали строить около 10 лет назад (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Кургана, обеспокоенные судьбой недостроенного аварийного здания по улице Полевой, обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. В свою очередь общественники направил официальные запросы в мэрию и прокуратуру, передает региональное отделение «Народного фронта». «Пять лет не решается судьба аварийного недостроя в курганском микрорайоне. Здание на улице Полевой порядка 10 лет угрожает безопасности местных жителей: покосившиеся бетонные плиты, битое стекло и поросли сухой травы. Курганцы обратились на прямую линию президента. „Народный фронт“ направил запросы в мэрию и прокуратуру», — написано в группе организации в соцсети «ВКонтакте». В администрации отмечали, что здание и участок под ним находятся в частной собственности. В мэрию просьбы навести порядков поступают с 2019 года. В 2022-м власти направляли требование о восстановлении ограждения и уборке прилегающей территории. Но собственник так ничего и не выполнил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана, обеспокоенные судьбой недостроенного аварийного здания по улице Полевой, обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. В свою очередь общественники направил официальные запросы в мэрию и прокуратуру, передает региональное отделение «Народного фронта». «Пять лет не решается судьба аварийного недостроя в курганском микрорайоне. Здание на улице Полевой порядка 10 лет угрожает безопасности местных жителей: покосившиеся бетонные плиты, битое стекло и поросли сухой травы. Курганцы обратились на прямую линию президента. „Народный фронт“ направил запросы в мэрию и прокуратуру», — написано в группе организации в соцсети «ВКонтакте». В администрации отмечали, что здание и участок под ним находятся в частной собственности. В мэрию просьбы навести порядков поступают с 2019 года. В 2022-м власти направляли требование о восстановлении ограждения и уборке прилегающей территории. Но собственник так ничего и не выполнил.