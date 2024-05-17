17 мая 2024

В Пермь привезут реликвию, которая помогает верующим завести ребенка

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Встреча мощей святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург, мощи великой княгини елисаветы, ковчег с мощами
Пермяки готовятся встретить православную реликвию (архивное фото) Фото:

Ковчег с частями пояса Богородицы привезут в Пермь. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ. Считается, что реликвия помогает верующим, которые хотят завести ребенка.

«С 21 по 23 мая в Перми будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении представителей РПЦ. Молодые верующие пары смогут прикоснуться к святыне, помогающей стать родителями.

Ранее в Пермский край привозили важную для православных святыню — Годеновский крест. Православные верят, что он помогает исцелять людей.

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Ковчег с частями пояса Богородицы привезут в Пермь. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ. Считается, что реликвия помогает верующим, которые хотят завести ребенка. «С 21 по 23 мая в Перми будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении представителей РПЦ. Молодые верующие пары смогут прикоснуться к святыне, помогающей стать родителями. Ранее в Пермский край привозили важную для православных святыню — Годеновский крест. Православные верят, что он помогает исцелять людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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