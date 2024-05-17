В Пермь привезут реликвию, которая помогает верующим завести ребенка

18 мая 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пермяки готовятся встретить православную реликвию (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Ковчег с частями пояса Богородицы привезут в Пермь. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ. Считается, что реликвия помогает верующим, которые хотят завести ребенка. «С 21 по 23 мая в Перми будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении представителей РПЦ. Молодые верующие пары смогут прикоснуться к святыне, помогающей стать родителями. Ранее в Пермский край привозили важную для православных святыню — Годеновский крест. Православные верят, что он помогает исцелять людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ковчег с частями пояса Богородицы привезут в Пермь. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ. Считается, что реликвия помогает верующим, которые хотят завести ребенка. «С 21 по 23 мая в Перми будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении представителей РПЦ. Молодые верующие пары смогут прикоснуться к святыне, помогающей стать родителями. Ранее в Пермский край привозили важную для православных святыню — Годеновский крест. Православные верят, что он помогает исцелять людей.