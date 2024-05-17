В Пермь привезут реликвию, которая помогает верующим завести ребенка

Пермяки готовятся встретить православную реликвию (архивное фото)
Ковчег с частями пояса Богородицы привезут в Пермь. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ. Считается, что реликвия помогает верующим, которые хотят завести ребенка.
«С 21 по 23 мая в Перми будет находиться ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении представителей РПЦ. Молодые верующие пары смогут прикоснуться к святыне, помогающей стать родителями.
Ранее в Пермский край привозили важную для православных святыню — Годеновский крест. Православные верят, что он помогает исцелять людей.
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