17 мая 2024

В Нижнем Тагиле до смерти избили сотрудника «Уралвагонзавода»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, скр, следсвенный комитет
В СКР отказались комментировать ситуацию Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные жестоко избили 26-летнего рабочего «Уралвагонзавода» Олега Казакова. После нападения он впал в кому и вскоре умер. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего.

«Он писал друзьям [после драки], чтобы ему вызвали скорую, что ему плохо и все болит. Медиков вызвали, его увезли, в больнице удалили внутричерепную гематому. 30 апреля после операции он впал в кому. Умер 8 мая, похороны прошли 16 мая», — поделилась собеседница.

По ее словам, погибший был добрым и верующим человеком, вел здоровый образ жизни и не имел конфликтов. После его смерти было возбуждено уголовное дело, в СКР отказались комментировать ситуацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные жестоко избили 26-летнего рабочего «Уралвагонзавода» Олега Казакова. После нападения он впал в кому и вскоре умер. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего. «Он писал друзьям [после драки], чтобы ему вызвали скорую, что ему плохо и все болит. Медиков вызвали, его увезли, в больнице удалили внутричерепную гематому. 30 апреля после операции он впал в кому. Умер 8 мая, похороны прошли 16 мая», — поделилась собеседница. По ее словам, погибший был добрым и верующим человеком, вел здоровый образ жизни и не имел конфликтов. После его смерти было возбуждено уголовное дело, в СКР отказались комментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...