В Нижнем Тагиле до смерти избили сотрудника «Уралвагонзавода»

18 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В СКР отказались комментировать ситуацию Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные жестоко избили 26-летнего рабочего «Уралвагонзавода» Олега Казакова. После нападения он впал в кому и вскоре умер. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего. «Он писал друзьям [после драки], чтобы ему вызвали скорую, что ему плохо и все болит. Медиков вызвали, его увезли, в больнице удалили внутричерепную гематому. 30 апреля после операции он впал в кому. Умер 8 мая, похороны прошли 16 мая», — поделилась собеседница. По ее словам, погибший был добрым и верующим человеком, вел здоровый образ жизни и не имел конфликтов. После его смерти было возбуждено уголовное дело, в СКР отказались комментировать ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные жестоко избили 26-летнего рабочего «Уралвагонзавода» Олега Казакова. После нападения он впал в кому и вскоре умер. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего. «Он писал друзьям [после драки], чтобы ему вызвали скорую, что ему плохо и все болит. Медиков вызвали, его увезли, в больнице удалили внутричерепную гематому. 30 апреля после операции он впал в кому. Умер 8 мая, похороны прошли 16 мая», — поделилась собеседница. По ее словам, погибший был добрым и верующим человеком, вел здоровый образ жизни и не имел конфликтов. После его смерти было возбуждено уголовное дело, в СКР отказались комментировать ситуацию.