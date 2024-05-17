В Нижнем Тагиле до смерти избили сотрудника «Уралвагонзавода»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неизвестные жестоко избили 26-летнего рабочего «Уралвагонзавода» Олега Казакова. После нападения он впал в кому и вскоре умер. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшего.
«Он писал друзьям [после драки], чтобы ему вызвали скорую, что ему плохо и все болит. Медиков вызвали, его увезли, в больнице удалили внутричерепную гематому. 30 апреля после операции он впал в кому. Умер 8 мая, похороны прошли 16 мая», — поделилась собеседница.
По ее словам, погибший был добрым и верующим человеком, вел здоровый образ жизни и не имел конфликтов. После его смерти было возбуждено уголовное дело, в СКР отказались комментировать ситуацию.
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