В Кургане горожан напугал в небе странный дрон (архивное фото)
Жители Кургана заметили, как над их домом летает странный дрон. Об этом URA.RU сообщили горожане, приславшие видео летающего объекта.
«В Кургане над Восточным поселком летает в небе красный беспилотник. Зачем он здесь, так вот бомбу прицепят к нему и сбросят на нас», — говорится в сообщении горожан.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.
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