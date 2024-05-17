Курганцы заметили в небе подозрительный беспилотник. Видео

18 мая 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

В Кургане горожан напугал в небе странный дрон (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кургана заметили, как над их домом летает странный дрон. Об этом URA.RU сообщили горожане, приславшие видео летающего объекта. «В Кургане над Восточным поселком летает в небе красный беспилотник. Зачем он здесь, так вот бомбу прицепят к нему и сбросят на нас», — говорится в сообщении горожан. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана заметили, как над их домом летает странный дрон. Об этом URA.RU сообщили горожане, приславшие видео летающего объекта. «В Кургане над Восточным поселком летает в небе красный беспилотник. Зачем он здесь, так вот бомбу прицепят к нему и сбросят на нас», — говорится в сообщении горожан. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.