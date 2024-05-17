17 мая 2024

Курганцы заметили в небе подозрительный беспилотник. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Кургане горожан напугал в небе странный дрон (архивное фото) Фото:

Жители Кургана заметили, как над их домом летает странный дрон. Об этом URA.RU сообщили горожане, приславшие видео летающего объекта.

«В Кургане над Восточным поселком летает в небе красный беспилотник. Зачем он здесь, так вот бомбу прицепят к нему и сбросят на нас», — говорится в сообщении горожан.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана заметили, как над их домом летает странный дрон. Об этом URA.RU сообщили горожане, приславшие видео летающего объекта. «В Кургане над Восточным поселком летает в небе красный беспилотник. Зачем он здесь, так вот бомбу прицепят к нему и сбросят на нас», — говорится в сообщении горожан. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МВД России по Кургану по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...