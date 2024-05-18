Лавров раскрыл истинный смысл визита Путина в Китай

Лавров: Путин и Си обсуждали инициативу КНР в сфере глобальной безопасности
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Отношения между Россией и Китаем превосходят все союзы прошлого, заявил Сергей Лавров
Отношения между Россией и Китаем превосходят все союзы прошлого, заявил Сергей Лавров Фото:

На встрече президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали инициативу КНР в сфере глобальной безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай", — заявил Лавров, передает ТАСС. "Визит Путина в Китай подтвердил отношения всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина", — добавил он. Лавров отметил, что двусторонние отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.

Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай, который длился два дня. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале. Бывший президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с укреплением российско-китайских связей. По его словам, встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина может быть хуже, чем другие проблемы, с которыми сталкивается Вашингтон, передает "Ридус". 

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На встрече президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали инициативу КНР в сфере глобальной безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай", — заявил Лавров, передает ТАСС. "Визит Путина в Китай подтвердил отношения всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина", — добавил он. Лавров отметил, что двусторонние отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого. Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай, который длился два дня. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале. Бывший президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с укреплением российско-китайских связей. По его словам, встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина может быть хуже, чем другие проблемы, с которыми сталкивается Вашингтон, передает "Ридус". 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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