Лавров раскрыл истинный смысл визита Путина в Китай

На встрече президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали инициативу КНР в сфере глобальной безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Инициатива председателя Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай", — заявил Лавров, передает ТАСС. "Визит Путина в Китай подтвердил отношения всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина", — добавил он. Лавров отметил, что двусторонние отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.
Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай, который длился два дня. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале. Бывший президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с укреплением российско-китайских связей. По его словам, встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина может быть хуже, чем другие проблемы, с которыми сталкивается Вашингтон, передает "Ридус".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.