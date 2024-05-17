Махонин проконтролировал строительство детсада в Губахе. Фото

18 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Губахе идет строительство детсада (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство детсада в городе Губахе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Проверил, как идет строительство детского сада в новом микрорайоне „Химик“ в Губахе. Его очень ждут молодые семьи, работающие на предприятиях города. В здании на 120 мест уже завершаются фасадные работы, готова своя котельная», — сообщил в посте Махонин. Глава Прикамья проконтролировал ход капремонта в филиале городской клинической больницы №4. Подрядчик готовится провести в здании медучреждения перепланировку, отметил пермский губернатор. Махонин побывал на строительстве нового детсада в микрорайоне «Химик» telegram-канал Дмитрия Махонина Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство детсада в городе Губахе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Проверил, как идет строительство детского сада в новом микрорайоне „Химик“ в Губахе. Его очень ждут молодые семьи, работающие на предприятиях города. В здании на 120 мест уже завершаются фасадные работы, готова своя котельная», — сообщил в посте Махонин. Глава Прикамья проконтролировал ход капремонта в филиале городской клинической больницы №4. Подрядчик готовится провести в здании медучреждения перепланировку, отметил пермский губернатор.