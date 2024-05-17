В Губахе идет строительство детсада (архивное фото)
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство детсада в городе Губахе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Проверил, как идет строительство детского сада в новом микрорайоне „Химик“ в Губахе. Его очень ждут молодые семьи, работающие на предприятиях города. В здании на 120 мест уже завершаются фасадные работы, готова своя котельная», — сообщил в посте Махонин.
Глава Прикамья проконтролировал ход капремонта в филиале городской клинической больницы №4. Подрядчик готовится провести в здании медучреждения перепланировку, отметил пермский губернатор.
Махонин побывал на строительстве нового детсада в микрорайоне «Химик»
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