17 мая 2024

Махонин проконтролировал строительство детсада в Губахе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спортзал, детский сад45
В Губахе идет строительство детсада (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство детсада в городе Губахе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Проверил, как идет строительство детского сада в новом микрорайоне „Химик“ в Губахе. Его очень ждут молодые семьи, работающие на предприятиях города. В здании на 120 мест уже завершаются фасадные работы, готова своя котельная», — сообщил в посте Махонин.

Глава Прикамья проконтролировал ход капремонта в филиале городской клинической больницы №4. Подрядчик готовится провести в здании медучреждения перепланировку, отметил пермский губернатор.

Махонин побывал на строительстве нового детсада в микрорайоне "Химик"
Махонин побывал на строительстве нового детсада в микрорайоне «Химик»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идет строительство детсада в городе Губахе. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Проверил, как идет строительство детского сада в новом микрорайоне „Химик“ в Губахе. Его очень ждут молодые семьи, работающие на предприятиях города. В здании на 120 мест уже завершаются фасадные работы, готова своя котельная», — сообщил в посте Махонин. Глава Прикамья проконтролировал ход капремонта в филиале городской клинической больницы №4. Подрядчик готовится провести в здании медучреждения перепланировку, отметил пермский губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...