Фигурант дела замглавы Минобороны Фомин может запугивать свидетелей через связи

У совладельца компании "Oлимпситистрой" Александра Фомина, арестованного по обвинению в даче взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову, есть тесные связи в руководстве предприятий Минобороны РФ. Это дает ему реальную возможность оказывать давление на свидетелей. Об говорится в постановлении суда.
"Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур, подконтрольных Тимуру Иванову, в силу чего обладает реальной возможностью угрожать свидетелям", — говорится в постановлении. Там добавили, что Фомин имеет заграничный паспорт, регулярно выезжает за пределы России к близким знакомым и деловым партнерам.
Все эти факторы послужили основанием для его заключения под стражу до 23 июня 2024 года. Согласно информации правоохранительных органов, Фомин дал показания на Тимура Иванова. Таким образом, он, вероятно, пошел на сделку со следствием для смягчения своего положения, заключили правоохранители.
Басманный суд Москвы арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Окружной суд Москвы подтвердил законность ареста Иванова, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.