Bloomberg: фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

Крупнейшие мировые фондовые рынки бьют рекордные показатели. Уже 14 из 20 бирж обновили рекорды по абсолютным значениям.
«От Нью-Йорка до Лондона и Токио, если и есть что-то общее между фондовыми рынками мира, так это рекордные максимумы. Из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных значений», — рассказало агентство Bloomberg.
Американский фондовый рынок впервые превысил отметку 40 тысяч пунктов по индустриальному индексу Dow Jones, также он бьет рекорды и по индексам S&P500 и Nasdaq. Помимо него, свои исторические максимумы обновили биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Причиной этому стали — сокращение процентных ставок, здоровые экономики и высокие показатели корпоративных доходов, говорится в материале.
Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global рассказали о пяти перспективных международных компаниях, к акциям которых стоит присмотреться в поисках потенциальной доходности. В список бизнесов с потенциалом вошли китайский Tesla, один из ключевых бенефициаров ИИ-революции и недооцененный автогигант.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.