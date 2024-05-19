Bloomberg: фондовые рынки по всему миру бьют рекорды

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Уже 14 из 20 мировых фондовых рынков побили свои рекорды
Уже 14 из 20 мировых фондовых рынков побили свои рекорды Фото:

Крупнейшие мировые фондовые рынки бьют рекордные показатели. Уже 14 из 20 бирж обновили рекорды по абсолютным значениям.

«От Нью-Йорка до Лондона и Токио, если и есть что-то общее между фондовыми рынками мира, так это рекордные максимумы. Из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных значений», — рассказало агентство Bloomberg.

Американский фондовый рынок впервые превысил отметку 40 тысяч пунктов по индустриальному индексу Dow Jones, также он бьет рекорды и по индексам S&P500 и Nasdaq. Помимо него, свои исторические максимумы обновили биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Причиной этому стали — сокращение процентных ставок, здоровые экономики и высокие показатели корпоративных доходов, говорится в материале. 

Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global рассказали о пяти перспективных международных компаниях, к акциям которых стоит присмотреться в поисках потенциальной доходности. В список бизнесов с потенциалом вошли китайский Tesla, один из ключевых бенефициаров ИИ-революции и недооцененный автогигант.

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Крупнейшие мировые фондовые рынки бьют рекордные показатели. Уже 14 из 20 бирж обновили рекорды по абсолютным значениям. «От Нью-Йорка до Лондона и Токио, если и есть что-то общее между фондовыми рынками мира, так это рекордные максимумы. Из 20 крупнейших фондовых рынков мира 14 недавно достигли рекордных значений», — рассказало агентство Bloomberg. Американский фондовый рынок впервые превысил отметку 40 тысяч пунктов по индустриальному индексу Dow Jones, также он бьет рекорды и по индексам S&P500 и Nasdaq. Помимо него, свои исторические максимумы обновили биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Причиной этому стали — сокращение процентных ставок, здоровые экономики и высокие показатели корпоративных доходов, говорится в материале.  Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global рассказали о пяти перспективных международных компаниях, к акциям которых стоит присмотреться в поисках потенциальной доходности. В список бизнесов с потенциалом вошли китайский Tesla, один из ключевых бенефициаров ИИ-революции и недооцененный автогигант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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