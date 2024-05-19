Россия вошла в топ-10 по темпам роста экономики в XXI веке

19 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Экономика России в XXI веке выросла до двух триллионов долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU С начала XXI века экономика России показала восьмикратный рост, заняв десятую позицию среди крупнейших мировых экономик по скорости роста в долларовом выражении. Об этом говорится в данных Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Данные приведены только по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов: на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года — 68. Российская экономика за 23 года выросла в 7,7 раза — до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов в конце прошлого века», — говорится в данных Всемирного банка и Международного валютного фонда. Информацию передает РИА Новости. Таким образом страна заняла 10 место среди крупнейших экономик мира. Эфиопия, присоединившаяся к БРИКС, показала самый значительный рост экономики — в 19,4 раза. Китай, с ВВП увеличившимся в 14,6 раза до 17,7 триллиона долларов, и Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, также входят в число лидеров. В группе БРИКС Индия также показала значительный рост — ее экономика увеличилась в 7,6 раза. Среди стран «Большой семерки» (G7) Канада выделяется с ростом экономики в 2,9 раза. США следуют за ней с ростом в 2,7 раза, а Германия, Франция и Великобритания также показали увеличение своего ВВП более чем вдвое. Греция заметно отстает от других стран с ростом ВВП, он составил всего 83% за прошедшие годы. Пуэрто-Рико и Италия также показали умеренный рост — на 88% и 97% соответственно. Япония стала единственной страной, где ВВП сократился — на 15%, до 4,2 триллиона долларов. Ранее Еврокомиссия (ЕК) похвалила Россию за устойчивость экономики страны в 2024 году. Отмечается, что улучшилась производственная деятельность и деловая активность. Кроме того, ЕК прогнозирует рост инвестиций и потребления в РФ в 2024 году. Так, эксперты ожидают улучшения макроэкономических показателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала XXI века экономика России показала восьмикратный рост, заняв десятую позицию среди крупнейших мировых экономик по скорости роста в долларовом выражении. Об этом говорится в данных Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Данные приведены только по экономикам с размером ВВП от 100 миллиардов долларов: на конец прошлого века таких было 35, а по итогам 2023 года — 68. Российская экономика за 23 года выросла в 7,7 раза — до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов в конце прошлого века», — говорится в данных Всемирного банка и Международного валютного фонда. Информацию передает РИА Новости. Таким образом страна заняла 10 место среди крупнейших экономик мира. Эфиопия, присоединившаяся к БРИКС, показала самый значительный рост экономики — в 19,4 раза. Китай, с ВВП увеличившимся в 14,6 раза до 17,7 триллиона долларов, и Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, также входят в число лидеров. В группе БРИКС Индия также показала значительный рост — ее экономика увеличилась в 7,6 раза. Среди стран «Большой семерки» (G7) Канада выделяется с ростом экономики в 2,9 раза. США следуют за ней с ростом в 2,7 раза, а Германия, Франция и Великобритания также показали увеличение своего ВВП более чем вдвое. Греция заметно отстает от других стран с ростом ВВП, он составил всего 83% за прошедшие годы. Пуэрто-Рико и Италия также показали умеренный рост — на 88% и 97% соответственно. Япония стала единственной страной, где ВВП сократился — на 15%, до 4,2 триллиона долларов. Ранее Еврокомиссия (ЕК) похвалила Россию за устойчивость экономики страны в 2024 году. Отмечается, что улучшилась производственная деятельность и деловая активность. Кроме того, ЕК прогнозирует рост инвестиций и потребления в РФ в 2024 году. Так, эксперты ожидают улучшения макроэкономических показателей.