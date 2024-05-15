ЕК похвалила Россию за «прочную» экономику в 2024 году

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В Еврокомиссии отметили улучшение промышленного производства в России в начале 2024 года
В Еврокомиссии отметили улучшение промышленного производства в России в начале 2024 года Фото:

Еврокомиссия (ЕК) высоко оценила устойчивость российской экономики в 2024 году. В своем весеннем прогнозе ЕК отметила улучшение производственной деятельности и деловых перспектив в России в начале текущего года.

"Российская экономика вступила в 2024 год на прочной основе", — передает содержание прогноза ТАСС. Там добавили, что такие важные показатели, как промышленное производство и деловая активность, продолжили свое положительное развитие в начале года. Кроме того, ЕК повысила прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 3,2%, в сравнении с предыдущим прогнозом 2,9%, сделанным осенью.

Еврокомиссия прогнозирует рост потребления и инвестиций в России в текущем году. Согласно весеннему прогнозу, эксперты ожидают улучшения макроэкономических показателей страны. Также стоит отметить, что прогноз по ВВП России на 2024 год был скорректирован в сторону увеличения до 2,9% по сравнению с предыдущими прогнозами, где предполагался рост на 1,6%.

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Еврокомиссия (ЕК) высоко оценила устойчивость российской экономики в 2024 году. В своем весеннем прогнозе ЕК отметила улучшение производственной деятельности и деловых перспектив в России в начале текущего года. "Российская экономика вступила в 2024 год на прочной основе", — передает содержание прогноза ТАСС. Там добавили, что такие важные показатели, как промышленное производство и деловая активность, продолжили свое положительное развитие в начале года. Кроме того, ЕК повысила прогноз роста мировой экономики на 2024 год до 3,2%, в сравнении с предыдущим прогнозом 2,9%, сделанным осенью. Еврокомиссия прогнозирует рост потребления и инвестиций в России в текущем году. Согласно весеннему прогнозу, эксперты ожидают улучшения макроэкономических показателей страны. Также стоит отметить, что прогноз по ВВП России на 2024 год был скорректирован в сторону увеличения до 2,9% по сравнению с предыдущими прогнозами, где предполагался рост на 1,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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