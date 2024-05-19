Первый россиянин обратился в OFAC США для разморозки активов на СПБ Бирже

Российский инвестор впервые среди других подал заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, чтобы добиться разблокировки активов, которые он приобрел на СПБ Бирже. Об этом заявил старший банкир компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган, который и работает с этим человеком.
“Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на прошлой неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго будет идти его рассмотрение — неважно. Главное, что процесс запущен”, – заявил Антон Джуган. Его слова приводит РБК.
Во время подачи заявления россиян столкнулся со сложностями. Например, как перевести бумаги от подсанкционного брокера к несанкционному. Wealth IQ Solutions специально для этого открыла два брокерских счета – в Армении и США.
СПБ Биржа находится под блокирующими санкциями с 2 ноября 2023 года. Торги иностранными бумагами на ней прекратились. При этом в США обязали контрагентов, которые имеют связь с Вашингтоном, вывести активы с биржи до конца 2024 года.
СПБ Биржа несколько раз пыталась выйти на путь разблокировки. Однако в итоге она рекомендовала инвесторами обращаться напрямую к властям США.
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