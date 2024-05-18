В Перми женщины стали больше рожать детей

19 мая 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Перми повысилась рождаемость Фото: Илья Московец © URA.RU С начала года в Перми показатели рождаемости увеличились на 2%. Об этом говорят данные статистики. В Перми за четыре месяца родилось 3 519 детей, что на 2% больше, чем за этот же период 2023 года. Больше всего новых горожан родилось в Свердловском районе — 856 малышей», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на статистику рождаемости. Ранее в Пермском крае было спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году: по консервативному варианту — до 2 млн 401 тысячи жителей, по базовому до 2 млн 404 тысяч человек. Такая тенденция связана со снижением рождаемости в регионе. В настоящее время в крае проживают 2,5 млн человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала года в Перми показатели рождаемости увеличились на 2%. Об этом говорят данные статистики. В Перми за четыре месяца родилось 3 519 детей, что на 2% больше, чем за этот же период 2023 года. Больше всего новых горожан родилось в Свердловском районе — 856 малышей», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на статистику рождаемости. Ранее в Пермском крае было спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году: по консервативному варианту — до 2 млн 401 тысячи жителей, по базовому до 2 млн 404 тысяч человек. Такая тенденция связана со снижением рождаемости в регионе. В настоящее время в крае проживают 2,5 млн человек.