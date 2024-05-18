18 мая 2024
17 мая 2024

В Перми женщины стали больше рожать детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми повысилась рождаемость Фото:

С начала года в Перми показатели рождаемости увеличились на 2%. Об этом говорят данные статистики.

В Перми за четыре месяца родилось 3 519 детей, что на 2% больше, чем за этот же период 2023 года. Больше всего новых горожан родилось в Свердловском районе — 856 малышей», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на статистику рождаемости.

Ранее в Пермском крае было спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году: по консервативному варианту — до 2 млн 401 тысячи жителей, по базовому до 2 млн 404 тысяч человек. Такая тенденция связана со снижением рождаемости в регионе. В настоящее время в крае проживают 2,5 млн человек.

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С начала года в Перми показатели рождаемости увеличились на 2%. Об этом говорят данные статистики. В Перми за четыре месяца родилось 3 519 детей, что на 2% больше, чем за этот же период 2023 года. Больше всего новых горожан родилось в Свердловском районе — 856 малышей», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на статистику рождаемости. Ранее в Пермском крае было спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году: по консервативному варианту — до 2 млн 401 тысячи жителей, по базовому до 2 млн 404 тысяч человек. Такая тенденция связана со снижением рождаемости в регионе. В настоящее время в крае проживают 2,5 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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