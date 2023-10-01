01 октября 2023

Власти Пермского края ожидают сокращения числа жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, набережная, порт пермь
Пермяков становится все меньше с каждым годом Фото:

Население Пермского края сократится к 2026 году почти на 100 тысяч человек. Таковы прогнозы властей региона, подготовленные к рассмотрению парламентом бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на портале законодательного собрания Прикамья.

«Спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году по обоим вариантам: по консервативному — до 2 млн 401 тысячи 800 человек, по базовому до 2 млн 404 тысяч 800 человек», — говорится в прогнозе социально-экономического развития Пермского края. По данным на 1 января 2023 года, в Пермском крае проживает 2 млн 499 тысяч человек.

Такая демографическая ситуация соответствует общероссийской тенденции. Она связана с сокращением рождаемости, ростом смертности, а также миграцией пермяков в другие страны и регионы России, говорится в документе. При этом власти ставят сокращение численности населения, отток из региона квалифицированных кадров, а также высокий уровень смертности трудоспособного населения в первую тройку проблем, которые сдерживают развитие Пермского края.

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Население Пермского края сократится к 2026 году почти на 100 тысяч человек. Таковы прогнозы властей региона, подготовленные к рассмотрению парламентом бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на портале законодательного собрания Прикамья. «Спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году по обоим вариантам: по консервативному — до 2 млн 401 тысячи 800 человек, по базовому до 2 млн 404 тысяч 800 человек», — говорится в прогнозе социально-экономического развития Пермского края. По данным на 1 января 2023 года, в Пермском крае проживает 2 млн 499 тысяч человек. Такая демографическая ситуация соответствует общероссийской тенденции. Она связана с сокращением рождаемости, ростом смертности, а также миграцией пермяков в другие страны и регионы России, говорится в документе. При этом власти ставят сокращение численности населения, отток из региона квалифицированных кадров, а также высокий уровень смертности трудоспособного населения в первую тройку проблем, которые сдерживают развитие Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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