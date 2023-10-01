Власти Пермского края ожидают сокращения числа жителей

Пермяков становится все меньше с каждым годом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Население Пермского края сократится к 2026 году почти на 100 тысяч человек. Таковы прогнозы властей региона, подготовленные к рассмотрению парламентом бюджета на 2024—2026 годы. Документ опубликован на портале законодательного собрания Прикамья.

«Спрогнозировано сокращение численности населения к 2026 году по обоим вариантам: по консервативному — до 2 млн 401 тысячи 800 человек, по базовому до 2 млн 404 тысяч 800 человек», — говорится в прогнозе социально-экономического развития Пермского края. По данным на 1 января 2023 года, в Пермском крае проживает 2 млн 499 тысяч человек.

Такая демографическая ситуация соответствует общероссийской тенденции. Она связана с сокращением рождаемости, ростом смертности, а также миграцией пермяков в другие страны и регионы России, говорится в документе. При этом власти ставят сокращение численности населения, отток из региона квалифицированных кадров, а также высокий уровень смертности трудоспособного населения в первую тройку проблем, которые сдерживают развитие Пермского края.