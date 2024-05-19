В «сухом порту» Одессы взорвалась американская граната

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Из-за взрыва пострадал охранник
Из-за взрыва пострадал охранник Фото:

В "сухом порту" в Одессе, известном как крупный логистический центр "Евротерминал", произошел взрыв американской гранаты М-67, в результате которого охранник получил тяжелые травмы. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната", — сообщило издание в своем telegram-канале. Правоохранители на месте происшествия обнаружили осколки от гранаты М-67.

Из-за взрыва сильно пострадал охранник. По данным правоохранителей, гранату на работу принес сам пострадавший.

Ранее сообщалось, что в Одессе раздались взрывы, передает RT. В регионе также действует сигнал воздушной тревоги.  

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В "сухом порту" в Одессе, известном как крупный логистический центр "Евротерминал", произошел взрыв американской гранаты М-67, в результате которого охранник получил тяжелые травмы. Об этом сообщило украинское издание "Страна". "В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната", — сообщило издание в своем telegram-канале. Правоохранители на месте происшествия обнаружили осколки от гранаты М-67. Из-за взрыва сильно пострадал охранник. По данным правоохранителей, гранату на работу принес сам пострадавший. Ранее сообщалось, что в Одессе раздались взрывы, передает RT. В регионе также действует сигнал воздушной тревоги.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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