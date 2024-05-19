В «сухом порту» Одессы взорвалась американская граната

В "сухом порту" в Одессе, известном как крупный логистический центр "Евротерминал", произошел взрыв американской гранаты М-67, в результате которого охранник получил тяжелые травмы. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
"В Одессе в логистическом центре для приема фур "Евротерминал" взорвалась американская граната", — сообщило издание в своем telegram-канале. Правоохранители на месте происшествия обнаружили осколки от гранаты М-67.
Из-за взрыва сильно пострадал охранник. По данным правоохранителей, гранату на работу принес сам пострадавший.
Ранее сообщалось, что в Одессе раздались взрывы, передает RT. В регионе также действует сигнал воздушной тревоги.
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