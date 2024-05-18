18 мая 2024
17 мая 2024

В ХМАО около 1000 человек приняли участие в массовом забеге

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон «Европа-Азия» Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, бег, кросс, зож
Все участники забега получили памятные медали Фото:

В Ханты-Мансийске прошел всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В массовом спортивном мероприятии приняло участие 900 югорчан. Об этом власти округа поделились в соцсети.

«Более 900 человек приняли участие в полумарафоне „Забег.РФ“ в Ханты-Мансийске. Это традиционное спортивное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Забег состоялся в Югре уже в четвертый раз. На выбор участников были предоставлены дистанции от одного до 21,1 километра. Все спортсмены получили памятные медали, а победителям вручили специальные награды.

Ежегодная акция «Югра-экозабег. Чисто побегать!» пройдет во всех городах и районах ХМАО 25 мая. Организатором экоспортивного мероприятия выступает регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», а партнерами — департамент промышленности ХМАО-Югры, руководство муниципалитетов и «ЮТЭК — Региональные сети». Во время экозабега жители смогут очистить территории от накопившегося за зиму мусора.

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В Ханты-Мансийске прошел всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В массовом спортивном мероприятии приняло участие 900 югорчан. Об этом власти округа поделились в соцсети. «Более 900 человек приняли участие в полумарафоне „Забег.РФ“ в Ханты-Мансийске. Это традиционное спортивное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Забег состоялся в Югре уже в четвертый раз. На выбор участников были предоставлены дистанции от одного до 21,1 километра. Все спортсмены получили памятные медали, а победителям вручили специальные награды. Ежегодная акция «Югра-экозабег. Чисто побегать!» пройдет во всех городах и районах ХМАО 25 мая. Организатором экоспортивного мероприятия выступает регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», а партнерами — департамент промышленности ХМАО-Югры, руководство муниципалитетов и «ЮТЭК — Региональные сети». Во время экозабега жители смогут очистить территории от накопившегося за зиму мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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