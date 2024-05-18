В ХМАО около 1000 человек приняли участие в массовом забеге

19 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Все участники забега получили памятные медали Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Ханты-Мансийске прошел всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В массовом спортивном мероприятии приняло участие 900 югорчан. Об этом власти округа поделились в соцсети. «Более 900 человек приняли участие в полумарафоне „Забег.РФ“ в Ханты-Мансийске. Это традиционное спортивное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Забег состоялся в Югре уже в четвертый раз. На выбор участников были предоставлены дистанции от одного до 21,1 километра. Все спортсмены получили памятные медали, а победителям вручили специальные награды. Ежегодная акция «Югра-экозабег. Чисто побегать!» пройдет во всех городах и районах ХМАО 25 мая. Организатором экоспортивного мероприятия выступает регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», а партнерами — департамент промышленности ХМАО-Югры, руководство муниципалитетов и «ЮТЭК — Региональные сети». Во время экозабега жители смогут очистить территории от накопившегося за зиму мусора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске прошел всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В массовом спортивном мероприятии приняло участие 900 югорчан. Об этом власти округа поделились в соцсети. «Более 900 человек приняли участие в полумарафоне „Забег.РФ“ в Ханты-Мансийске. Это традиционное спортивное мероприятие, посвященное здоровому образу жизни», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Забег состоялся в Югре уже в четвертый раз. На выбор участников были предоставлены дистанции от одного до 21,1 километра. Все спортсмены получили памятные медали, а победителям вручили специальные награды. Ежегодная акция «Югра-экозабег. Чисто побегать!» пройдет во всех городах и районах ХМАО 25 мая. Организатором экоспортивного мероприятия выступает регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», а партнерами — департамент промышленности ХМАО-Югры, руководство муниципалитетов и «ЮТЭК — Региональные сети». Во время экозабега жители смогут очистить территории от накопившегося за зиму мусора.