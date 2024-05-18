Челябинец попытался убить приятеля, который отказался с ним пить алкоголь

Житель Челябинской области проведет в тюрьме девять лет за попытку убить знакомого, который отказался пить с ним алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда, где был вынесен приговор.
«Гражданин, находясь в состоянии опьянения, нанес знакомому, за отказ употреблять с ним спиртные напитки, не менее четырех ударов ножом в область тела и шеи… Суд пришел к выводу о назначении ему наказания в виде реального лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок девять лет», — сообщает пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Случай произошел 24 декабря 2023 года в гостинице. Пострадавший мужчина остался жив благодаря тому, что оказывал сопротивление, а также вовремя получил медицинскую помощь. Подсудимый признал вину частично сообщив, что не хотел убивать приятеля, а хотел лишь нанести вред его здоровью.
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