18 мая 2024

Челябинец попытался убить приятеля, который отказался с ним пить алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд принял решение отправить мужчину в тюрьму
Суд принял решение отправить мужчину в тюрьму Фото:

Житель Челябинской области проведет в тюрьме девять лет за попытку убить знакомого, который отказался пить с ним алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда, где был вынесен приговор.

«Гражданин, находясь в состоянии опьянения, нанес знакомому, за отказ употреблять с ним спиртные напитки, не менее четырех ударов ножом в область тела и шеи… Суд пришел к выводу о назначении ему наказания в виде реального лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок девять лет», — сообщает пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Случай произошел 24 декабря 2023 года в гостинице. Пострадавший мужчина остался жив благодаря тому, что оказывал сопротивление, а также вовремя получил медицинскую помощь. Подсудимый признал вину частично сообщив, что не хотел убивать приятеля, а хотел лишь нанести вред его здоровью.

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Житель Челябинской области проведет в тюрьме девять лет за попытку убить знакомого, который отказался пить с ним алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда, где был вынесен приговор. «Гражданин, находясь в состоянии опьянения, нанес знакомому, за отказ употреблять с ним спиртные напитки, не менее четырех ударов ножом в область тела и шеи… Суд пришел к выводу о назначении ему наказания в виде реального лишения свободы в исправительной колонии особого режима на срок девять лет», — сообщает пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Случай произошел 24 декабря 2023 года в гостинице. Пострадавший мужчина остался жив благодаря тому, что оказывал сопротивление, а также вовремя получил медицинскую помощь. Подсудимый признал вину частично сообщив, что не хотел убивать приятеля, а хотел лишь нанести вред его здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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