18 мая 2024
17 мая 2024

В ЯНАО участник массового забега сделал возлюбленной предложение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Для будущей невесты предложение стало неожиданным Фото:

В Надыме (ЯНАО) один из участников всероссийского массового марафона «Забег.РФ» сделал свое возлюбленной предложение. Ямалец встал на колено и попросил свою девушку стать его женой сразу после преодоления дистанции.

«На Всероссийском полумарафоне Алексей сделал предложение своей возлюбленной. Сразу после того, как преодолел спортивную дистанцию и пересек финишную черту. Девушка ответила — „да“» — передает подробности telegram-канал «ТРК Надым».

Невеста поделилась, что предложение стало для нее неожиданностью. Алексей хотел сделать предложение будущей жене необычно и это у него получилось.

Всего в спортивном мероприятии приняло участие 1000 человек среди которых гости из Приуральского района, а также Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и поселка Харп. Глава Надымского района Андрей Жаромских в своем telegram-канале сообщил, что все взносы участников будут перечислены в фонд «Ямине».

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В Надыме (ЯНАО) один из участников всероссийского массового марафона «Забег.РФ» сделал свое возлюбленной предложение. Ямалец встал на колено и попросил свою девушку стать его женой сразу после преодоления дистанции. «На Всероссийском полумарафоне Алексей сделал предложение своей возлюбленной. Сразу после того, как преодолел спортивную дистанцию и пересек финишную черту. Девушка ответила — „да“» — передает подробности telegram-канал «ТРК Надым». Невеста поделилась, что предложение стало для нее неожиданностью. Алексей хотел сделать предложение будущей жене необычно и это у него получилось. Всего в спортивном мероприятии приняло участие 1000 человек среди которых гости из Приуральского района, а также Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и поселка Харп. Глава Надымского района Андрей Жаромских в своем telegram-канале сообщил, что все взносы участников будут перечислены в фонд «Ямине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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