В ЯНАО участник массового забега сделал возлюбленной предложение. Видео

19 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Для будущей невесты предложение стало неожиданным Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Надыме (ЯНАО) один из участников всероссийского массового марафона «Забег.РФ» сделал свое возлюбленной предложение. Ямалец встал на колено и попросил свою девушку стать его женой сразу после преодоления дистанции. «На Всероссийском полумарафоне Алексей сделал предложение своей возлюбленной. Сразу после того, как преодолел спортивную дистанцию и пересек финишную черту. Девушка ответила — „да“» — передает подробности telegram-канал «ТРК Надым». Невеста поделилась, что предложение стало для нее неожиданностью. Алексей хотел сделать предложение будущей жене необычно и это у него получилось. Всего в спортивном мероприятии приняло участие 1000 человек среди которых гости из Приуральского района, а также Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и поселка Харп. Глава Надымского района Андрей Жаромских в своем telegram-канале сообщил, что все взносы участников будут перечислены в фонд «Ямине». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) один из участников всероссийского массового марафона «Забег.РФ» сделал свое возлюбленной предложение. Ямалец встал на колено и попросил свою девушку стать его женой сразу после преодоления дистанции. «На Всероссийском полумарафоне Алексей сделал предложение своей возлюбленной. Сразу после того, как преодолел спортивную дистанцию и пересек финишную черту. Девушка ответила — „да“» — передает подробности telegram-канал «ТРК Надым». Невеста поделилась, что предложение стало для нее неожиданностью. Алексей хотел сделать предложение будущей жене необычно и это у него получилось. Всего в спортивном мероприятии приняло участие 1000 человек среди которых гости из Приуральского района, а также Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и поселка Харп. Глава Надымского района Андрей Жаромских в своем telegram-канале сообщил, что все взносы участников будут перечислены в фонд «Ямине».