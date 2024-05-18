18 мая 2024

В челябинском дворе на детской площадке нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Обстоятельства произошедшего выясняются Фото:

В Челябинске на детской площадке во дворе дома по улице Титановая, 1 был обнаружен труп мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Мужчину нашли на лавочке во дворе дома по улице Титановая, 1. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил URA.RU источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону. Там обещали уточнить информацию.

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В Челябинске на детской площадке во дворе дома по улице Титановая, 1 был обнаружен труп мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Мужчину нашли на лавочке во дворе дома по улице Титановая, 1. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону. Там обещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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