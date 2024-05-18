В челябинском дворе на детской площадке нашли труп мужчины

Обстоятельства произошедшего выясняются
В Челябинске на детской площадке во дворе дома по улице Титановая, 1 был обнаружен труп мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Мужчину нашли на лавочке во дворе дома по улице Титановая, 1. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил URA.RU источник.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону. Там обещали уточнить информацию.
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