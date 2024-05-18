В челябинском дворе на детской площадке нашли труп мужчины

19 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Обстоятельства произошедшего выясняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на детской площадке во дворе дома по улице Титановая, 1 был обнаружен труп мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Мужчину нашли на лавочке во дворе дома по улице Титановая, 1. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону. Там обещали уточнить информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на детской площадке во дворе дома по улице Титановая, 1 был обнаружен труп мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Мужчину нашли на лавочке во дворе дома по улице Титановая, 1. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону. Там обещали уточнить информацию.