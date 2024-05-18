18 мая 2024
17 мая 2024

В Нижневартовске пропала 32-летняя женщина. Скрин

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Женщину ищут почти сутки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ищут 32-летнюю Алену Хамидуллину. Она 19 мая ушла из СОНТ «Восток» и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».

«Помогите установить местонахождение Алены Хамидуллиной. 19 мая она ушла из СОНТ „Восток“ в Нижневартовске и по настоящее время ее местонахождение не установлено», — указано в сообщении.

На вид ей 30-35 лет, рост 175 сантиметров. Она худощавого телосложения. Волосы длинные и темные, глаза голубые. Во время пропажи была одета в пуховик с капюшоном темно-синего цвета. На ногах темные кроссовки. При себе она имела сумку черного цвета.

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В Нижневартовске (ХМАО) ищут 32-летнюю Алену Хамидуллину. Она 19 мая ушла из СОНТ «Восток» и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение Алены Хамидуллиной. 19 мая она ушла из СОНТ „Восток“ в Нижневартовске и по настоящее время ее местонахождение не установлено», — указано в сообщении. На вид ей 30-35 лет, рост 175 сантиметров. Она худощавого телосложения. Волосы длинные и темные, глаза голубые. Во время пропажи была одета в пуховик с капюшоном темно-синего цвета. На ногах темные кроссовки. При себе она имела сумку черного цвета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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