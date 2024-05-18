В Нижневартовске пропала 32-летняя женщина. Скрин

19 мая 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Женщину ищут почти сутки Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ищут 32-летнюю Алену Хамидуллину. Она 19 мая ушла из СОНТ «Восток» и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение Алены Хамидуллиной. 19 мая она ушла из СОНТ „Восток“ в Нижневартовске и по настоящее время ее местонахождение не установлено», — указано в сообщении. На вид ей 30-35 лет, рост 175 сантиметров. Она худощавого телосложения. Волосы длинные и темные, глаза голубые. Во время пропажи была одета в пуховик с капюшоном темно-синего цвета. На ногах темные кроссовки. При себе она имела сумку черного цвета. Фото: группа «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) ищут 32-летнюю Алену Хамидуллину. Она 19 мая ушла из СОНТ «Восток» и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «Помогите установить местонахождение Алены Хамидуллиной. 19 мая она ушла из СОНТ „Восток“ в Нижневартовске и по настоящее время ее местонахождение не установлено», — указано в сообщении. На вид ей 30-35 лет, рост 175 сантиметров. Она худощавого телосложения. Волосы длинные и темные, глаза голубые. Во время пропажи была одета в пуховик с капюшоном темно-синего цвета. На ногах темные кроссовки. При себе она имела сумку черного цвета.