Женщину ищут почти сутки
В Нижневартовске (ХМАО) ищут 32-летнюю Алену Хамидуллину. Она 19 мая ушла из СОНТ «Восток» и не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».
«Помогите установить местонахождение Алены Хамидуллиной. 19 мая она ушла из СОНТ „Восток“ в Нижневартовске и по настоящее время ее местонахождение не установлено», — указано в сообщении.
На вид ей 30-35 лет, рост 175 сантиметров. Она худощавого телосложения. Волосы длинные и темные, глаза голубые. Во время пропажи была одета в пуховик с капюшоном темно-синего цвета. На ногах темные кроссовки. При себе она имела сумку черного цвета.
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