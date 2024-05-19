Песков раскрыл, что мешает спасателям РФ подключиться к поискам вертолета Раиси

Песков: поиски вертолета президента Ирана осложнены туманом

20 мая 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Песков заявил о готовности спасателей РФ подключиться к операции по поиску вертолета президента Раиси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Вертолеты и спасатели из РФ по поручению президента России Владимира Путина подключатся к поиску вертолета в горах Ирана, в котором находился президент Эбрахим Раиси, как только рассеется туман. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», — сообщил Песков. Он уточнил, что для поисков со стороны РФ подготовлена группировка из 60 спасателей. В горах Ирана продолжается поисково-спасательная операция после крушения вертолета президента Раиси. Поиски судна осложнены темнотой и дождем. Агентство Tasnim сообщает, что дороги в районе поисков не асфальтированы, поэтому передвигаться на машинах невозможно. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. На месте также работают 32 турецких альпиниста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолеты и спасатели из РФ по поручению президента России Владимира Путина подключатся к поиску вертолета в горах Ирана, в котором находился президент Эбрахим Раиси, как только рассеется туман. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», — сообщил Песков. Он уточнил, что для поисков со стороны РФ подготовлена группировка из 60 спасателей. В горах Ирана продолжается поисково-спасательная операция после крушения вертолета президента Раиси. Поиски судна осложнены темнотой и дождем. Агентство Tasnim сообщает, что дороги в районе поисков не асфальтированы, поэтому передвигаться на машинах невозможно. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. На месте также работают 32 турецких альпиниста.