19 мая 2024

Песков раскрыл, что мешает спасателям РФ подключиться к поискам вертолета Раиси

Песков: поиски вертолета президента Ирана осложнены туманом
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Песков заявил о готовности спасателей РФ подключиться к операции по поиску вертолета президента Раиси Фото:
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Вертолеты и спасатели из РФ по поручению президента России Владимира Путина подключатся к поиску вертолета в горах Ирана, в котором находился президент Эбрахим Раиси, как только рассеется туман. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», — сообщил Песков. Он уточнил, что для поисков со стороны РФ подготовлена группировка из 60 спасателей.

В горах Ирана продолжается поисково-спасательная операция после крушения вертолета президента Раиси. Поиски судна осложнены темнотой и дождем. Агентство Tasnim сообщает, что дороги в районе поисков не асфальтированы, поэтому передвигаться на машинах невозможно. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. На месте также работают 32 турецких альпиниста.

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Вертолеты и спасатели из РФ по поручению президента России Владимира Путина подключатся к поиску вертолета в горах Ирана, в котором находился президент Эбрахим Раиси, как только рассеется туман. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», — сообщил Песков. Он уточнил, что для поисков со стороны РФ подготовлена группировка из 60 спасателей. В горах Ирана продолжается поисково-спасательная операция после крушения вертолета президента Раиси. Поиски судна осложнены темнотой и дождем. Агентство Tasnim сообщает, что дороги в районе поисков не асфальтированы, поэтому передвигаться на машинах невозможно. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. На месте также работают 32 турецких альпиниста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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