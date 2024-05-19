Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

Власти Турции направили 32 альпиниста на поиски пропавшего вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили журналисты.
«Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов для участия в поисках вертолета с президентом РАИСИ», — написали РИА Новости. Происшествие произошло 19 мая.
Президента Раиси ищут после жесткой посадки его вертолета. Авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Спасатели обнаружили местоположение вертолета в районе Арсбарана (Азербайджан). Однако пока добраться туда не могут из-за сильного дождя и тумана. URA.RU рассказало, что известно о происшествии — в
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