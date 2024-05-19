Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

19 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Вертолет президента Раиси 19 мая потерпел крушение Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Власти Турции направили 32 альпиниста на поиски пропавшего вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили журналисты. «Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов для участия в поисках вертолета с президентом РАИСИ», — написали РИА Новости. Происшествие произошло 19 мая. Президента Раиси ищут после жесткой посадки его вертолета. Авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Спасатели обнаружили местоположение вертолета в районе Арсбарана (Азербайджан). Однако пока добраться туда не могут из-за сильного дождя и тумана. URA.RU рассказало, что известно о происшествии — в материале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Турции направили 32 альпиниста на поиски пропавшего вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили журналисты. «Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов для участия в поисках вертолета с президентом РАИСИ», — написали РИА Новости. Происшествие произошло 19 мая. Президента Раиси ищут после жесткой посадки его вертолета. Авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Спасатели обнаружили местоположение вертолета в районе Арсбарана (Азербайджан). Однако пока добраться туда не могут из-за сильного дождя и тумана. URA.RU рассказало, что известно о происшествии — в материале.