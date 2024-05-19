19 мая 2024

Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

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Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
Вертолет президента Раиси 19 мая потерпел крушение Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Власти Турции направили 32 альпиниста на поиски пропавшего вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили журналисты.

«Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов для участия в поисках вертолета с президентом РАИСИ», — написали РИА Новости. Происшествие произошло 19 мая.

Президента Раиси ищут после жесткой посадки его вертолета. Авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Спасатели обнаружили местоположение вертолета в районе Арсбарана (Азербайджан). Однако пока добраться туда не могут из-за сильного дождя и тумана. URA.RU рассказало, что известно о происшествии — в материале.

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Власти Турции направили 32 альпиниста на поиски пропавшего вертолета, в котором был президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщили журналисты. «Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов для участия в поисках вертолета с президентом РАИСИ», — написали РИА Новости. Происшествие произошло 19 мая. Президента Раиси ищут после жесткой посадки его вертолета. Авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Спасатели обнаружили местоположение вертолета в районе Арсбарана (Азербайджан). Однако пока добраться туда не могут из-за сильного дождя и тумана. URA.RU рассказало, что известно о происшествии — в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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