Курганцу, опасавшемуся мобилизации, вернули деньги за обучение работе с WB

20 мая 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Суд полностью удовлетворил требования истца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителю Курганской области вернули деньги, потраченные на обучение навыкам работы с маркетплейсом Wildberries (WB). Истец обратился в Кетовский районный суд из-за тяжелого финансового положения, в котором оказался, и возможной предстоящей мобилизацией, указано на сайте ведомства. «Оценив доказательства, суд, применив статью „О защите прав потребителей“ удовлетворил требования истца. Заявитель указал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен устный договор по обучению навыкам работы с маркетплейсом WB. После полной оплаты в связи с тяжелым финансовым положением и возможной предстоящей мобилизацией гражданин просил расторгнуть договор и вернуть средства», — написано на сайте ведомства. Мужчина обучался технологиям доставки товаров из Китая и способам привлечения инвестиций. Получив отказ от предпринимателя, он обратился в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Курганской области вернули деньги, потраченные на обучение навыкам работы с маркетплейсом Wildberries (WB). Истец обратился в Кетовский районный суд из-за тяжелого финансового положения, в котором оказался, и возможной предстоящей мобилизацией, указано на сайте ведомства. «Оценив доказательства, суд, применив статью „О защите прав потребителей“ удовлетворил требования истца. Заявитель указал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен устный договор по обучению навыкам работы с маркетплейсом WB. После полной оплаты в связи с тяжелым финансовым положением и возможной предстоящей мобилизацией гражданин просил расторгнуть договор и вернуть средства», — написано на сайте ведомства. Мужчина обучался технологиям доставки товаров из Китая и способам привлечения инвестиций. Получив отказ от предпринимателя, он обратился в суд.