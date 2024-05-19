19 мая 2024
18 мая 2024

Курганцу, опасавшемуся мобилизации, вернули деньги за обучение работе с WB

© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, стол, суд, судебный процесс, адвокат
Суд полностью удовлетворил требования истца Фото:
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Мобилизация в России

Жителю Курганской области вернули деньги, потраченные на обучение навыкам работы с маркетплейсом Wildberries (WB). Истец обратился в Кетовский районный суд из-за тяжелого финансового положения, в котором оказался, и возможной предстоящей мобилизацией, указано на сайте ведомства.

«Оценив доказательства, суд, применив статью „О защите прав потребителей“ удовлетворил требования истца. Заявитель указал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен устный договор по обучению навыкам работы с маркетплейсом WB. После полной оплаты в связи с тяжелым финансовым положением и возможной предстоящей мобилизацией гражданин просил расторгнуть договор и вернуть средства», — написано на сайте ведомства.

Мужчина обучался технологиям доставки товаров из Китая и способам привлечения инвестиций. Получив отказ от предпринимателя, он обратился в суд.

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Жителю Курганской области вернули деньги, потраченные на обучение навыкам работы с маркетплейсом Wildberries (WB). Истец обратился в Кетовский районный суд из-за тяжелого финансового положения, в котором оказался, и возможной предстоящей мобилизацией, указано на сайте ведомства. «Оценив доказательства, суд, применив статью „О защите прав потребителей“ удовлетворил требования истца. Заявитель указал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен устный договор по обучению навыкам работы с маркетплейсом WB. После полной оплаты в связи с тяжелым финансовым положением и возможной предстоящей мобилизацией гражданин просил расторгнуть договор и вернуть средства», — написано на сайте ведомства. Мужчина обучался технологиям доставки товаров из Китая и способам привлечения инвестиций. Получив отказ от предпринимателя, он обратился в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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