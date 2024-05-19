Курганцу, опасавшемуся мобилизации, вернули деньги за обучение работе с WB

Жителю Курганской области вернули деньги, потраченные на обучение навыкам работы с маркетплейсом Wildberries (WB). Истец обратился в Кетовский районный суд из-за тяжелого финансового положения, в котором оказался, и возможной предстоящей мобилизацией, указано на сайте ведомства.
«Оценив доказательства, суд, применив статью „О защите прав потребителей“ удовлетворил требования истца. Заявитель указал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен устный договор по обучению навыкам работы с маркетплейсом WB. После полной оплаты в связи с тяжелым финансовым положением и возможной предстоящей мобилизацией гражданин просил расторгнуть договор и вернуть средства», — написано на сайте ведомства.
Мужчина обучался технологиям доставки товаров из Китая и способам привлечения инвестиций. Получив отказ от предпринимателя, он обратился в суд.
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Жителю Курганской области вернули деньги, потраченные на обучение навыкам работы с маркетплейсом Wildberries (WB). Истец обратился в Кетовский районный суд из-за тяжелого финансового положения, в котором оказался, и возможной предстоящей мобилизацией, указано на сайте ведомства. «Оценив доказательства, суд, применив статью „О защите прав потребителей“ удовлетворил требования истца. Заявитель указал, что между ним и индивидуальным предпринимателем был заключен устный договор по обучению навыкам работы с маркетплейсом WB. После полной оплаты в связи с тяжелым финансовым положением и возможной предстоящей мобилизацией гражданин просил расторгнуть договор и вернуть средства», — написано на сайте ведомства. Мужчина обучался технологиям доставки товаров из Китая и способам привлечения инвестиций. Получив отказ от предпринимателя, он обратился в суд.