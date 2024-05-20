В Якутии ввели режим ЧС из-за паводка

В республике Якутия (Саха) введен режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, подчеркнув, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов.
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня", — подчеркнул Айсен Николаев в своем telegram-канале. В соответствии с объявленным режимом власти региона предпримут определенные меры по восстановлению жизнедеятельности территорий, уточнил он.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к правительству РФ, чтобы на его территории ввели режим ЧС федерального уровня. Таким образом он хочет привлечь дополнительные средства для предотвращения последствий весенних паводков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.