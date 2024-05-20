В Якутии ввели режим ЧС из-за паводка

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Айсен Николаев ввел режим ЧС в Якутии
Айсен Николаев ввел режим ЧС в Якутии Фото:

В республике Якутия (Саха) введен режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, подчеркнув, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов.

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня", — подчеркнул Айсен Николаев в своем telegram-канале. В соответствии с объявленным режимом власти региона предпримут определенные меры по восстановлению жизнедеятельности территорий, уточнил он.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к правительству РФ, чтобы на его территории ввели режим ЧС федерального уровня. Таким образом он хочет привлечь дополнительные средства для предотвращения последствий весенних паводков.

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В республике Якутия (Саха) введен режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев, подчеркнув, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов. "В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики, подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня", — подчеркнул Айсен Николаев в своем telegram-канале. В соответствии с объявленным режимом власти региона предпримут определенные меры по восстановлению жизнедеятельности территорий, уточнил он. Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к правительству РФ, чтобы на его территории ввели режим ЧС федерального уровня. Таким образом он хочет привлечь дополнительные средства для предотвращения последствий весенних паводков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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