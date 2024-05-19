19 мая 2024

Дочь погибшего на Кубе челябинца рассказала, как его вернут из морга Канады

Тело погибшего на Кубе челябинца вернут из морга Канады после сличения ДНК
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело челябинца уже два месяца находится в морге Канады Фото:

Тело челябинца, которое два месяца в результате ошибки находится в морге Канады после гибели на Кубе, будет направлено в Россию после сличения анализов ДНК с родственниками. Об этом рассказала URA.RU дочь погибшего челябинца Анна Нероева.

«Мой брат сдал анализ ДНК в лаборатории Санкт-Петербурга. В данный момент результаты ДНК-экспертизы находятся на этапе перевода», — уточнила URA.RU дочь погибшего челябинца.

После направления документов в Канаду специалисты сличат результаты ДНК-экспертизы, но уже сейчас родные уверены, что именно тело их отца по ошибке уже два месяца находится в морге Канады. После этого тело челябинца отправят в Россию, где родственники намерены провести экспертизу, которая установит точную причину смерти россиянина на Кубе.

Ранее URA.RU сообщало, что на Кубе после гибели жителей России и Канады тела мужчин по ошибке отправили в другие страны. Тело челябинца оказалось в морге Канады, а тело канадца похоронили на челябинском кладбище. Родственники обеих семей через посольство узнали о подмене тел и намерены совершить обратный обмен. Тело канадца уже эксгумировали.

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Тело челябинца, которое два месяца в результате ошибки находится в морге Канады после гибели на Кубе, будет направлено в Россию после сличения анализов ДНК с родственниками. Об этом рассказала URA.RU дочь погибшего челябинца Анна Нероева. «Мой брат сдал анализ ДНК в лаборатории Санкт-Петербурга. В данный момент результаты ДНК-экспертизы находятся на этапе перевода», — уточнила URA.RU дочь погибшего челябинца. После направления документов в Канаду специалисты сличат результаты ДНК-экспертизы, но уже сейчас родные уверены, что именно тело их отца по ошибке уже два месяца находится в морге Канады. После этого тело челябинца отправят в Россию, где родственники намерены провести экспертизу, которая установит точную причину смерти россиянина на Кубе. Ранее URA.RU сообщало, что на Кубе после гибели жителей России и Канады тела мужчин по ошибке отправили в другие страны. Тело челябинца оказалось в морге Канады, а тело канадца похоронили на челябинском кладбище. Родственники обеих семей через посольство узнали о подмене тел и намерены совершить обратный обмен. Тело канадца уже эксгумировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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